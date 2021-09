Poměrně zásadně se v současné době míjejí požadavky českých motoristů na jejich budoucí elektrický vůz se současnou nabídkou automobilek…

MG 5 SW | Foto: MG

Pokud by si motoristé v tuzemsku v současné době pořizovali elektromobil, pak by největší z nich (28 procent) dala v současné době přednost variantě kombi některého z modelu nižší střední třídy (typově Kia Ceed SW). Jen o něco méně (24 procent)by chtělo elektrický hatchback (příkladem je VW Golf) a 15 procent liftback (třeba Škodu Octavii).

Naopak po elektrickém SUV touží jen devět procent zákazníků. Vyplývá to z průzkumu, který si nechala udělat Generali Česká pojišťovna. Tato zjištění jsou v příkrém rozporu s tím, co zavedené automobilky v současné době v oblasti elektrických vozů nabízejí. Obvykle totiž prodávají právě ona "nechtěná" SUV. Kombi s bateriovým pohonem není na trhu ani jedno jediné, Tedy, jedno existuje - jedná se o v Číně vyráběný model MG 5 SW EV, které si ale mohou v Evropě koupit pouze Britové.

Průzkum se zaměřil také na další aspekty elektromobility. Například dojezd, cenu, formu vlastnictví a podobně. Níže citujeme další závěry z průzkumu:

- Ačkoliv sdílená ekonomika se stává více populární, Češi mají stále ve zvyku věci spíše vlastnit, než si je půjčovat. Elektromobil by si tak čtyři z pěti dotázaných raději koupili (79 %), než pronajali (21 %).

- Největší část by za svůj nový elektromobil chtěla zaplatit maximálně 300 tisíc korun (přesně jde o 38 % účastníků průzkumu)

- Nejvíce by Češi byli ochotni akceptovat fakt, že by svůj elektromobil dobíjeli z domácí sítě (75 %), dokázali by se smířit i s pomalejší jízdou kvůli úspoře energie (68 %) či mnohem více než dosud plánovat dojezdové cíle vzhledem ke vzdálenosti (56 %).

Čekání na uvolnění dobíjecí stanice je neakceptovatelné!

- Nechtějí ovšem déle čekat u dobíjecí stanice na její uvolnění (neakceptovatelné pro 62 %) či kombinovat jízdu elektromobilem s prostředky hromadné dopravy (52 %).

- Velmi důležitý je dojezd auta. Pokud by auto dobíjeli 30 minut, tak 45 % Čechů očekává, že vůz musí urazit alespoň 200 kilometrů, 43 % by dokonce stačil jen 100kilometrový dojezd.

- Z průzkumu Generali České pojišťovny vyplynulo, že čtyři pětiny Čechů považují elektromobily za ekologické (71 %). Největší smysl v tomto ohledu našincům dávají hlavně díky snížení emisí v ulicích města (62 %) a snížení hluku (20 %). Pro ženy jsou elektroauta šetrná k životnímu prostředí více (82 %) než pro muže (60 %).

- Za neekologické je Češi považují ze tří hlavních důvodů - kvůli likvidaci použitých baterií (72 %), způsobu těžby a zpracování drahých kovů pro výrobu baterií (66 %) a 60 % respondentů se domnívá, že se problém s emisemi od výfuků aut přesunuje jinam.