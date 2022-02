Automobilka s modrým oválem ve znaku dokonce uvažuje, že by do svých vozů montovala pítko

Cestování se zvířetem nemusí být vždy úplně snadné | Foto: Shutterstock

Automobilka Ford je poměrně aktivní v podávání nejrůznějších patentových přihlášek. Nyní, jak objevili příznivci značky sdružení ve fóru Lightning Owners, je ve hře speciální Pet Mód.

Ten by se aktivoval stisknutím jediného tlačítka na klíči k vozu. Díky tomu by se tak ve voze, v němž po odchodu řidiče zůstalo nějaké zvíte, vytvořily pro něj přijatelné životní podmínky. Například by se pootevřela boční nebo střešní okénka nebo se na vhodnou teplotu nastavila klimatizace.

Obrázek z patentové dokumentaceZdroj: Ford

Současně by bylo možné dálkově otevřít dveře, aby mazlíček mohl nastoupit do auta nebo z něj naopak vystoupit. Myslí se také na nejrůznější detaily. Třeba na to, aby se odsunula nebo sklopila sedadla, díky čemuž by pak pes nebo jiné zvíře mělo k dispozici větší prostor.

Až absurdně zní informace o tom, že by se z reproduktorů v autě po aktivaci tohoto módu začala linout hudba lahodící uším zvířete.

Užitečnější by ovšem byl instalovaný hydratační systém, díky němuž by se zvířátko mohlo kdykoli napít čerstvé a chladné vody.

Tento systém opatření ve Fordu tedy jde mnohem dále než Dog Mode, který je k dispozici v modelech značky Tesla. Tam je totiž spojen jen s klimatizací.