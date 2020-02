To, že se dává na kole znamení o změně směru jízdy upažením příslušné ruky, se učí už malé děti. Jenže v tu chvíli musíte řídítka držet jen jednou rukou, což může být nebezpečné. Vývojáři Fordu přišli s řešením.

Bunda pro cyklisty | Foto: Ford

Celkem šest symbolů může signalizovat okolí cyklista oblečený do speciální Emoji bundy. Tu jako svůj příspěvek do kamapně Share the road (podělte se o silnici) vyvinuli specialisté automobilky Ford. Díky tomu počinu by se mohl ročně snížit počet cyklistů, které každoročně zemřou v Evropě v ulicích a na silnicích. Zatím tento počet činí 2000.

Takzvaná Emoji bunda zatím existuje pouze jako prototy, nebyl by však problém ji sériově vyrábět. Fordova Emoji bunda má na zádech diody upevněné v síťovině. Cyklista může například poděkovat ohleduplnému řidiči poděkovat rozsvícením usmívajícího se emoji, případně naopak zamračeného.

Podstatně důležitější ovšem je, že lze rozsvítit směrové šipky podle toho, kterým směrem chce cyklista změnit směr. Také může řidiče za sebe upozornit na hrozící nebezpečí, které vidí před sebou známým symbolem vykřičníku v trojúhelníku.

Symboly se rozsvěcují pomocí dálkového ovládání umístěného na řídítkách.