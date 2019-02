Spotřeba je dlouhodobě jednou z nejsledovanějších vlastností automobilů. Řidiči jí dokonce často podřizují svůj jízdní styl, volbu pneumatik, ale i výběr vozu jako takového. Ale opravdu víte, jak jezdit co nejúsporněji?

Ilustrační foto. | Foto: Pixabay

Spotřeba je skutečně poměrně ožehavé a vděčné téma k diskuzi. A možná právě proto se mezi lidmi stále drží několik zažitých mýtů, které jsou s ní spojeny. Jenže ve skutečnosti vám se snížením spotřeby auta nijak nepomohou.

Podívali jsme se na ty nejčastější. A rovnou jsme přidali několik jednoduchých rad, jak apetit svého auta dlouhodobě skutečně snížit.

Mýtus číslo jedna: Je lepší brzdit motorem, než vyřazovat

Tento mýtus vychází z jednoduchého faktu, že moderní auto s elektronicky řízeným vstřikováním vykazuje při brzdění motorem nulovou okamžitou spotřebu. Zkrátka když máte zařazenou rychlost a sundanou nohu z pedálu, "nežere" vůbec nic. I podle palubního počítače.

To je sice pravda, ovšem nelze opomínat právě ono brzdění motorem. Auto s nabranou hybnou silou a zařazenou rychlostí prostě nedojede ani zdaleka tak daleko, jako druhé auto za stejných podmínek, ale s vyřazeným kvaltem - tedy na neutrál.

Proto jízda na neutrál znamená lepší využití energie, kterou jste předtím nahromadili při zrychlení. Když dál „dokloužete", oddálíte moment, kdy budete muset znovu zrychlovat.

A věřte, že o spotřebu motoru na volnoběh při jízdě na neutrál se vůbec nemusíte bát. Většina moderních motorů "žere" při volnoběžných otáčkách tak málo paliva, že se to na průměrné spotřebě rozhodně neprojeví.

Klíčem je tedy v tomto případě předvídání. Pokud silnice první třídy vede z kopce dolů, nemá smysl nechávat zařazenou rychlost. Mnohem lepší je vyřadit a nechat gravitaci, ať udržuje rychlost místo motoru.

Pokud ale vidíte, že bude potřeba postupně zpomalit, pak je na místě brzdit motorem.

Mýtus číslo dva: Svižné zrychlení znamená vysokou spotřebu

Následky rozšíření tohoto mýtu lze na silnicích sledovat dnes a denně. Celé zástupy řidičů akcelerují ze světel až úmorně pomalu, jen aby si náhodou nezvýšili svou hrdě vybojovanou průměrnou spotřebu. Svižné zrychlení ovšem není nic proti ničemu.

Má řídící systém motoru pustit do válců určitou dávku paliva po určitou dobu, nebo dvojnásobnou dávku paliva po poloviční dobu? Ano, je to úplně jedno. Když zrychlujete pomalu, zrychlujete sice za nižší spotřebu, ale déle, čímž se rozdíl smazává. Moderní motory vybavené elektrickými škrticími klapkami navíc nedovolí, aby do motoru proudilo víc benzínu, než je třeba. Proto ani plný plyn neznamená vír v nádrži.

Jediné, čeho je třeba se při dynamickém zrychlení vyvarovat, jsou zbytečně vysoké otáčky motoru. Při nich totiž vzniká zvýšené mechanické tření, které už spotřebu neúměrně zvedne. Tady koneckonců spočívá i hlavní výhoda přeplňovaných motorů. Tím, že se do válců dostane víc směsi, zvýší se volumetrický objem motoru a agregát nabídne výrazně vyšší točivý moment i v nízkých otáčkách.

Ať už ale máte motor přeplňovaný či atmosférický, strach ze svižného, dynamického zrychlení není na místě. Sice budete muset šlápnout na plyn trochu více, než jste možná zvyklí, ale o to dřív nastane moment, kdy můžete plyn zase pustit.

Mýtus číslo tři: Auta s automatickými převodovkami více "žerou"

Stejně jako všechny ostatní součásti automobilů, prochází i automatické převodovky rapidním vývojem. Časy líných automatů s hydrodynamickým měničem, které velkou část síly „poztrácely", jsou dávno pryč. Moderní automaty umí být naopak úspornější, než manuální převodovky.

Paradoxem je, že v současné době se převodovky s hydrodynamickým měničem, který přenáší sílu mezi hřídelemi motoru a převodovky pomocí oleje zabírajícího do lopatek, ve velkém vracejí. Měniče jsou však v dnešní době výrazně lehčí než dříve, takže dá motoru méně práce s nimi točit a navíc se u převodovek hojně využívá funkce blokování měniče. Jakmile je vůz v pohybu, uzamkne se pomocí spojky vstup a výstup, takže se v měniči neodehrávají žádné ztráty.

Vedle měniče jsou hojně používány také dvouspojkové převodovky, využívající dvou klasických lamelových spojek - jedné na liché rychlosti a druhé na sudé. Jedinou ztrátu oproti klasické spojce manuální převodovky lze pozorovat v případném chlazení spojek olejovou lázní, která zvyšuje třecí odpor.

Velkou výhodou automatů je navíc možnost využití výrazně více rychlostí. Zatímco řidiči by se asi devět rychlostí řadit nechtělo, automatická převodovka je klidně řadit bude. Více rychlostních stupňů umožní lépe udržet motor ve správném spektru otáček a samozřejmě také snížit otáčky při konstantní jízdě vyšší rychlostí. Poslední kvalty totiž mohou být nastaveny hodně do rychla.

Ve výsledku se tedy v dnešní době nedá říci, že by auta s automatickými převodovkami byla méně úsporná, než ta s manuálními. Naopak mnohdy platí, že automat spotřebu naopak snižuje. A věřte, že auto, které využíváte čistě jako dopravní prostředek, umí být s automatickou převodovkou výrazně pohodlnější.

Tipy na závěr: Jak si spotřebu opravdu snížit?

Předvídejte: Plynulost je základ, vaším cílem by obecně mělo být, abyste co nejméně brzdili a zrychlovali.

Zvolte správné gumy: U každé pneumatiky je dnes uveden index valivého odporu, podle kterého se lze řídit. Rozdíl ve spotřebě může být docela významný.

Kontrolujte tlak v pneumatikách: Nízký tlak v gumách znamená větší odpor a tedy i vyšší spotřebu. Jedině správným tlakem navíc dosáhnete ideálních jízdních vlastností.

Nejezděte rychle po přeplněné dálnici: Je-li hustý provoz, rozhodně neušetříte čas tím, že budete nakrátko zrychlovat na 160, abyste záhy brzdili na 80. Akorát si zbytečně zvyšujete spotřebu.

Sundejte střešní zahrádku a držáky kol: Jakékoliv příslušenství na střeše auta citelně zhoršuje obtékání vzduchu kolem karoserie. Aerodynamika přitom hraje ve spotřebě velmi podstatnou roli.

Vypněte klimatizaci: Pohon kompresoru klimatizace je největší položkou ve spotřebě komfortních prvků. Pokud tedy klimatizace není vyloženě potřeba, klidně jí vypněte. Třeba ve městě se víc vyplatí stažená okna a jen zapnutý větrák. Ovšem v letním horku je naopak výhodnější jezdit se zapnutou klimatizací, než za jízdy větrat okny.

Vykliďte si nepotřebné věci z auta: Každé kilo navíc se počítá, a pokud budete jezdit lehčí, budete jezdit i úsporněji.