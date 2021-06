Jen každý patnáctý český řidič už seděl za volantem elektromobilu...

Na českém trhu s novými auty je v současnosti k mání již šestnáct modelů "čistých" elektromobilů v ceně do 900 000 Kč. Přesto si jejich řízení zatím mohl vyzkoušet jen málokdo. A to už uplynulo deset let od uvedení prvního elektrického auta do tuzemského prodeje.

První jízdní test elektromobilu Volkswagen ID.3 | Foto: Volkswagen