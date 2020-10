Cena nových stěračů na většinu typů vozů nepřesahuje několik stokorun. Přesto velká část motoristů výměnu tohoto poměrně důležitého dílu zanedbává.

Dobře fungující stěrače jsou příspěvkem pro bezpečnější jízdu | Foto: Bosch

Zanechávání pruhů, linek na stírané ploše, drčení, skřípání nebo poskakování. S tím vším se můžete setkat, pokud jste na voze ponechali staré nebo poškozené stěrače. "Jejich životnost totiž rozhodně není neomezená," vysvětluje mluvčí tuzemské prodejní organizace Škoda Auto Pavel Jína. Odpověděl i na další otázky související s touto součástkou vozu.

1) Jaká je tedy životnost stěračů ve vozech Škoda?

Doporučujeme výměnu jednou ročně, není však pevnou součástí servisního plánu. Životnost dílu závisí na příliš velkém počtu proměnných, zda je auto vystavováno přímému slunečnímu svitu, nebo parkuje v garáži, na způsobu používání, na kapalině do ostřikovačů, kterou majitel používá. Originální stěrače jsou testovány na speciálním stavu na 500 000 cyklů stírání, procházejí testy ve větrném tunelu, aby jejich přilnavost ke sklu a celkové fungování ve všech rychlostech byly bezchybné. Samozřejmostí jsou také zkoušky v extrémně teplých a studených oblastech a zkoušky odolnosti proti UV záření.

2) Je nutné měnit celá ramena nebo stačí lišty?

Vzhledem ke konstrukci ramínka stěrače záleží, jak dlouho a v jakých podmínkách na autě slouží, jak o ně majitel pečuje (například olejování kloubků u klasických ramen), případně na tom, jaké stopy stěrač na okně zanechává. Doporučení výrobce zní v případě pochybností raději měnit celý díl, lištu i s ramínkem.

3) Jak si počínat, pokud ramena přimrznou ke sklu?

Rozhodně není vhodné spouštět stěrače. Takový postup není vhodný ani pro očištění čelního okna od sněhu či námrazy, mechanismus na takové zatížení není dimenzován. Opatrné oddělení stěrače za pomoci škrabky na čelní sklo je v případě, že na odmražení není čas, nejcitlivějším postupem.

4) Je vhodné v mrazech gumičky podkládat nebo zvedat ze skla?

Podkládání vhodné není, zvláště při podložení části stěrače může dojít k deformaci stírací lišty. Při zvedání ze skla je důležitá opatrnost, pokud zamrzne kloub v rameni, může dojít k jeho ohnutí při snaze vrátit stěrače na sklo.

Na kapalině nešetřete…

5) Má kvalita kapaliny v ostřikovačích vliv na životnost stěračů?

V případě použití nekvalitní kapaliny může dojít ke snížení životnosti. Zejména některé levnější zimní kapaliny, obsahující methanol, mohou výrazně zkrátit životnost stíracích lišt. Methanol má však potenciální dopad i na zdraví posádky i na další části vozu, například lak nebo plastové části.

6) Jak správně očistit znečištěné gumičky stěračů?

Většinou stačí použít ostřikovač. Dále záleží na druhu znečištění, nicméně plně stačí otřít lištu teplou vodou s běžným detergentem, v případě horšího znečištění lze použít lihový roztok," uzavírá Jína.

Drtivá většina současných automobilů má již z výroby namontované ploché, neboli aerostěrače. V jejich konstrukci se již nevyužívá nosný rám s vahadly a klouby. Díky tomu jsou mimo jiné odolnější vůči namrzání a lépe se přizpůsobují zaoblení skla vozu. Mezi další výhody patří nižší hlučnost při jízdě a zejména ve vyšších rychlostech stírají vodu a nečistoty lépe.

Tyto stěrače různí výrobci dodávají i pro starší typy automobilů. Bez problémů je lze koupit například i na Octavii či Fabii první generace. V současné době je jejich cena již téměř shodná jako u těch klasických. Rozdíl bývá maximálně v řádu desetikorun.

Další novinkou v oblasti stěračů je technologie, kdy je do stěrače integrován ostřikovač. Kapalina je systémem hadiček přiváděna přímoke stírací liště. Tímto způsobem se jednak snižuje spotřeba kapaliny a jednak zvyšuje účinnost čištění skla. V konečném důsledku se jedná také o bezpečnostní prvek, jelikož v době, kdy se na sklo rozstřikuje kapalina, má řidič na okamžik znemožněný výhled vpřed.

Poprvé se tento systém objevil v roce 2011 v roadsteru Mercedes-Benz SL. Byl to logický počin, právě v kabrioletech je správná činnost ostřikovačů velmi důležitá. Například, aby při otevřené střeše stříkající kapalina nezasáhla cestující. Je to ovšem poněkud dražší technologie. Například Škoda, podle Pavla Jína, zatím tento systém do svých vozů montovat nehodlá.