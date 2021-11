Z letošního vydání TÜV reportu jsme vybrali typy ojetých vozů, které se v jednotlivých hodnocených věkových kategorií zařadily mezi ty úplně nejspojlehlivější.

Již nevyráběný Volkswagen Golf Sportsvan si po celou dobu výroby držel výbornou kvalitu | Foto: VW

Pokud nepočítáme například Porsche 911, Audi TT či Mercedes SLK - tedy vyloženě sportovní vozy, které navíc v průběhu svého životního cyklu najedou obvykle výrazně méně kilometrů než manažerské či rodinné modely, pak je podle našeho zkoumání aktuálních výsledků vozů, které se dostavily na stanice technické kontroly provozované společností TÜV SÜD "králem ojetin" jednoznačně Volkswagen Golf Sportsvan. Nebo také Volkswagen Golf Plus, což je starší označení téhož modelu.

Na to, jaké další ojetiny podle tohoto žebříčku stojí za úvahu, se podívejte do naší komentované fotogalerie. Vozy jsou tam řazeny podle abecedy.

Tento automobil totiž skončil ve všech hodnocených věkových kategoriích (2-3, 4-5 , 6-7, 8-9 a 10-11 let) vždy v první dvacítce modelů. Do tohoto výčtu TÜV automobily řadí podle toho, jaký podíl vážných závad má při technické prohlídce ten který typ vozu z celkového množství kontrolovaných exemplářů. Přitom se do žebříčku zařazují vždy jen modely, kterých je v Německu v provozu opravdu velké množství, aby se zamezilo zkreslení výsledků. Celkem se v úvahu braly protokoly o bezmála deseti miliónech prohlídek osobních aut.

V prvních dvou až třech desítkách modelů jsou pak vždy ty, které mají výrazně menší než průměrný podíl vážných závad. Například u čtyř až pětiletých vozů je průměr všech kontrolovaných aut 8 procent a ty nejlepší měly třeba jen lehce nad 2 procenty.

V kategorii těch nejmladších ojetin - tedy do maximálně pětiletého stáří - stojí nepochybně za úvahu řada modelů dvou německých prémiových značek. Tedy Audi a Mercedesu. V případě ingolstadtské značky se za spolehlivé dají určitě považovat malá SUV Q2 a Q3, u značky s třícípou hvězdou by pak neměl prohloupit kupující ojetého "áčka" a "béčka".

Dobrou volbou může být třeba Opel

Z kategorie "mladých" menších aut lze dále doporučit například Hondu Jazz, Opel Mokka, Mazdu CX-3, Suzuki Vitaru. Z těch větších pak Mercedes-Benz třídy E.

Mezi ojetými vozy, které jsou v provozu 6-9 let, TÜV velmi pozitivně hodnotil opět malý vůz Opel Mokka, opět Mercedes-Benz třídy B Golf Plus/Sporstvan a poté řadu středně velkých SUV. Zejména šlo o Toyotu RAV 4, Mazdu CX-5 a Audi Q5. I zde zabodoval manažerský Mercedes-Benz E.

Ten, kdo shání dostupnou ojetinu ve stáří kolem deseti let, by pak z třídy těch nejmenších aut mohl vyhledat Hondu Jazz či Mini. Z kategorie klasických hatchbacků pak Volkswagen Golf, Audi A3 nebo Opel Astra. Kdo žádá menší SUV, tak ten by mohl začít pátrat po BMW X1, či Škodě Yeti, zájemci o větší SUV lze doporučit Volvo XC 60.

Mezi auty s velkoprostorovou karosérií uspěly Opel Meriva, Volkswagen Golf Plus a Ford C-Max. Ten jsme, shodou okolností právě tento týden podrobili testu ve stáří, které náleží do této kategorie.

A konečně z třídy větších aut u techniků TÜV SÜD v tomto věku zabodovala Toyota Avensis.