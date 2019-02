Z policejních statistik vyplývá, že krádeže automobilů na území Česka rok od roku klesají. Jaké vozy nyní mají zloději nejraději?

Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com

Loni se v České republice ukradlo celkem 4919 osobních aut, tedy o 1373 méně než v roce 2015, kdy bylo odcizeno přesně 6292 aut. V roce 2014 šlo o 8720 krádeží.

A jestliže se vydáme dál do minulosti, zjistíme, že v roce 2003 zmiňují statistiky 24 174 případů krádeže automobilu. Pokles je tedy významný.

Nejoblíbenějším terčem zlodějů i nadále zůstavají škodovky. Minulý rok "zmizelo" celkem 2107 vozů značky Škoda, z čehož vyšla výrazně nejhůř Octavia s 1206 případy. Přesto počet zcizených škodovek za poslední dva roky klesl skoro o polovinu.

Za Škodou se pak mezi kradenými auty loni nejčastěji objevuje Volkswagen s 634 ukradenými vozy a Ford s 361 případy krádeže. Více se dozvíte v tabulce na konci článku.

Statistiky dále ukazují ještě 427 případů krádeže motocyklu a 14 513 případů vloupání do automobilu. Počet krádeží určitých součástek vozidel činí 3814.

Podle policie se objasní jen přibližně 20 procent krádeží vozidel. Často je to kvůli tomu, že velký počet odcizených automobilů je dále rozebrán na součástky nebo v případě novějších a prémiových značek vozy putují do zahraničí a tam se po nich slehne zem.

To znamená, že v nějakých 80 procentech případů se nepodaří najít pachatele, neznamená to však, že se v 80 procentech nenajde kradené auto. Nález vozu nebo jeho části se totiž do statistik objasněnosti nezapočítává, takže šance na objevení zcizeného automobilu je přece jen vyšší.

Se samotnými pachateli je to obtížnější především proto, že je složité jim čin prokázat. Proto často bývají obviněni "jen" z podílnictví nebo například neoprávněného užívání cizí věci.

