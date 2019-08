Už v září během autosalonu ve Frankfurtu Škoda Auto oznámí cenu svého prvního čistě elektrického vozu, kterým se stane Citigo e iV. Tím fakticky začne svoji “elektrickou” éru. Připraveni na ni budou také dealeři, ujišťuje vedoucí rozvoje obchodní sítě značky Škoda v České republice Miroslav Holan.

“Je to nezbytná součást našeho záměru rozptýlit základní obavy veřejnosti z elektrických aut. To znamená, že musí být zajištěna odpovídající infrastruktura, třeba i z hlediska servisu,” vysvětluje Miroslav Holan ze Škody Auto ČR. Mezi další tyto obavy patří například pořizovací cena, dojezd a zůstatková hodnota.

“Od prvního ledna příštího roku bude všech 183 tuzemských dealerů schopných prodávat a přijímat na servis naše elektrická vozidla. Zájemci si budou moci elektromobily prohlédnout v tzv. e-mobility koutcích, kde jim prodejci předvedou také možnosti pro nabíjení. Současně bude muset mít každý dealer k dispozici minimálně pět nabíjecích bodů, které musí být k dispozici jak pro interní účely, tak i pro naše zákazníky,” dodává. Minimálně 90 dealerů však již kromě těchto wallboxů nainstaluje ve svých areálech také rychlonabíjecí stejnosměrné stanice.

V současné době si dealeři mohli z hlediska připravenosti na elektromobilitu vybírat ze tří úrovní standardů. “Ten nejvyšší spočívá ve vybudování nového showroomu, který bude energeticky soběstačný. To znamená, že střechy bude mít pokryté fotovoltaickými panely a bude disponovat například také boxem pro uchovávání momentálně nepotřebné vyrobené elektřiny. Takových dealerů bude již na počátku příštího roku kolem pěti a další přibudu v následujících měsících,” dodává Holan.

U všech dealerů již proběhly nebo probíhají školení zaměstnanců. Ty mají také několik stupňů – od základního proškolení formou e-learningu až po odborné vzdělání u pracovníků servisu, kteří budou oprávněni opravovat součásti vysokonapěťového systému elektromobilů.

Kompletní oprava jen někde

Ve většině servisů, které jsou v areálech u autorizovaných dealerů, se sice budou moci opravovat karosérie, podvozkové díly a další součásti elektromobilů, manipulovat s baterií a dalšími částmi vysokonapěťového trakčního pohonu však budou moci jen zaměstnanci zhruba 40 servisů.

V tuzemsku chce Škoda jen během příštího roku prodat 2500 elektromobilů. “Fakticky se jedná o zhruba zdvojnásobení počtu všech zaregistrovaných elektrických vozidel během celého kalendářního roku v ČR, takže to vůbec není jednoduchý úkol,” říká Miroslav Holan. Počítá s tím, že mezi kupujícími budou například rozvážkové firmy, ekologicky zaměřené společnosti, ale třeba také obce. Už nyní ale máme poptávky od soukromníků, které například Citigo e iV chtějí jako druhé či třetí auto do rodiny,” odhaduje.

V příštích čtyřech letech investuje Škoda Auto zhruba 2 miliardy EUR do elektrifikace a digitalizace. Do konce roku 2022 představí přes 30 nových modelů, třetina z nich bude zcela nebo částečně elektrifikovaných. Očekává, že podíl elektrických vozidel na celkovém prodeji značky bude do roku 2025 činit přibližně 25%.