Na silnicích se hodí úrazové pojištění

motocykly na jaře | Foto: shutterstock

S březnem, kdy startuje meterologické jaro, se na silnice začnou postupně vydávat řidiči, kteří přes zimu svá vozidla moc nepoužívali. A hlavně své stroje začnou oživovat i motorkáři. Všem těmto motoristům se může hodit úrazové pojištění. Díky němu mohou získat finance, pokud si sami na silnicích přivodí nějaké zranění. Na tyto případy se totiž povinné ručení nevztahuje. „Základní pojištění spojené s motorovými vozidly – povinné ručení – kryje jen škody na vozidle a zdraví řidiče, které mu způsobí jiný účastník silničního provozu. Pokud chce být motorista pojištěn i pro případy nehod z vlastní viny, musí si sjednat další pojištění. U vozidel je to například havarijní pojištění,“ uvedla Renata Čapková, mluvčí České podnikatelské pojišťovny. Na škody na zdraví je zase určeno úrazové pojištění. Takové pojištění lze určitě doporučit motorkářům, kteří patří mezi nejvíce ohrožené motoristy na silnicích. Kdo se rozhodne si takovou pojistnou ochranu sjednat, má v zásadě dvě možnosti. Buď si sjednat ryzí úrazové pojištění, nebo jiné pojištění si rozšířit o úrazové připojištění. Často si lidé o úrazové krytí rozšiřují například své životní pojištění. Ať už si motoristé zvolí tu či onu variantu, měli by v rámci úrazového krytí pamatovat zejména na vznik invalidního stavu a trvalých následků úrazů. Nebývá totiž výjimkou, kdy lidé po vážných úrazech musejí kompletně změnit svůj život a přizpůsobit se nové realitě. Často je pak nutné i upravit své bydlení na bezbariérové a to všechno něco stojí. A právě v takových případech lidem může pomoci úrazové pojištění. Za předpokladu, že bylo pojištění vhodně nastaveno. Navíc pojištění trvalých následků úrazů je nyní možné získat se zajímavými slevami. (rš)