Absolutně nejširší vůz, který je dostupný na tuzemském trhu s novými osobními vozy, začala prodávat značka Ford.

Zatímco před třemi roky byla v Česku u oficiálních dealerů jednotlivých značek k mání pouze čtyři vozidla, jejichž šířka s nesklopenými zrcátky přesahuje hranici 220 centimetrů, letos již je jich podle našeho průzkumu přesně dvojnásobné množství.

Přitom právě 220 centimetrů je šířka levého jízdního pruhu ve zúžených částech dálnice D1, která i letos stále prochází modernizací. Momentálně již po zimní přestávce začínají práce na třetím úselku a zejména průjezd přes Vysočinu v kilometrech 81-98 nebude rozhodně žádný med.

Vůbec nejširším aktuálně nabízeným vozem, který si můžete v Česku jako nový u oficiálních dealerů koupit, je čerstvá novinka - velké SUV Ford Explorer. To měří na šířku se započítáním zrcátek 2285 milimetrů, zmíněnou hranici pruhu tak přesahuje již o osm a půl centimetru.

Další příliš široká auta nabízejí už jen prémiové značky. BMW má v nabídce tři, přičemž jak model X5, tak také X7 měří shodně 221,8 centimetru, vůz X6 je pak jen o šest milimetrů užší.

Ještě o pár milimetrů širší jsou tři nabízené automobily značky Land Rover. Discover, Ranger Rover a Range Rover Sport. Hranici 220 centimetrů přesahují o další dvě tyto délkové jednotky.

A tím osmým vozem s šířkou přes 220 centimetrů je současná generace vozu Audi Q7. V tomto případě přesahuje "jen" o 1,2 centimetru.

Pokud řidiče těchto vozů přistihnou při jízdě v levém zúženém pruhu dopravní policisté, hrozí jim jistojistě citelná pokuta. I když ale přistiženi nebudou, měli by se podle expertů na bezpečnost silničního provozu tomuto riskantnímu manévru rozhodně vyhnout. "Méně zkušení motoristé, byť by seděli za volantem podstatně užších vozů než jsou ty výše jmenované, mají určitě zůstat v pravém širším pruhu. I ti ostatní by ho měli využít raději jen tehdy, když se provoz v tom pravém úplně zastavil nebo pouze popojíždí," říká pro Deník a Automix.cz dlouholetý školitel bezpečné jízdy Jiří Patera.

V opačném případě podle něho velmi snadno vznikne menší či větší kolize, což může způsobit i totální kolaps na této komunikaci.

Kdybychom se striktně řídili doporučeními expertů na bezpečnost dopravy, pak bychom se současnými osobními auty do levého pruhu neměli vjíždět vůbec. Ti totiž tvrdí, že při míjení je nutné zachovat alespoň pětadvacet centimetrů na obou stranách. To by sem tedy mohla vjet pouze auta široká méně než 170 centimetrů. A takové není na současném trhu nabízeno ani jediné. I šířka těch vůbec nejmenších tedy třeba Citroënu C1 nebo Fiatu Panda se totiž blíží ke 190 centimetrům.