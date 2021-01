Automatická převodovka se dostává jako příplatková výbava prakticky do všech modelů, které jsou v současné době nabízeny na tuzemském trhu s novými osobními auty. V některých typech už dokonce ani jinou získat nemůžete.

Páka na ovládání automatické převodovky | Foto: archiv redakce

Určitě to dobře znáte. Poskakujete po pražské Jižní spojce, před zúženími na dálnici D1 a občas i jinde. Pro většinu řidičů v koloně to znamená neustálé šlapání na spojku a řazení prvního, maximálně druhého převodového stupně. Je to nekomfortní a unavující. Není divu, že stále více kupujících nových aut zaškrtává při konfigurování svého nového auta položku automatická převodovka. Ušetřit tuto práci si můžou zájemci o mnoho typů premiových vozů nebo třeba o elektromobily. Tam už je totiž samočinná převodovka ve standardu.

V našem přehledu dvaceti nejlevnějších modelů s automatickou převodovkou, které se aktuálně nabízejí u tuzemských dealerů jednotlivých značek, najdete výrobky evropských i asijských automobilek. Vůbec nejlevnějším z nich jsou korejské minivozy Hyundai i10 a Kia Picanto. Oba se s rezervou vejdou pod hranici 300 000 Kč.

Do tohoto výběru se dostaly rovněž dva automobily, které vznikají na českém území. Jednak jde o obě karosářské varianty modelu Škoda Fabia a dokonce tři verze vozu Hyundai i30. Ten montují dělníci v automobilce v Nošovicích.

Hyundai i30 je pak největším vozem, který se dostal do tohoto výčtu dvaceti nejlevnějších aut s automatem. Z hlediska tvaru karosérie mezi nimi suverénně převažují hatchbacky, následují dva vozy kombi (zmíněná Fabia a Hyundai i30). Objevily se tu rovněž dva typy s karosérií SUV. Jednak miniSUV Suzuki Ignis a pak také Opel Crossland. Ten je s cenovkou 439 990 Kč nejdražší z celé dvacítky aut.

Logicky nás také zajímalo, jaký je cenový příplatek za tuto výbavu. Pokud se oprostíme od toho, o jaký typ samočinně řadící převodovky se jedná (více o jejich typech v boxu na konci tohoto článku), pak se vždy jedná o desítky tisíc. Brali jsme zásadně v potaz vozy se stejným stupněm výbavy, stejným typem i výkonem motoru.

Počítejte s výdajem 30-40 000 Kč

Cenový odskok u vozů zařazených do tohoto přehledu činí minimálně 20 000 Kč, ale může jít až o 56 000 Kč. Ten nejmenší příplatek jsme našli v ceníku modelu Kia Picanto, nejvyšší byl naopak u Suzuki Ignis. Drahý automat (za 50 000 Kč) má také Peugeot 208.

Obvyklá úroveň příplatku se pohybuje v rozmezí 30 až 40 tisíc Kč. Těch 40 se týká například Škody Fabia. Poměrně přívětivý je příplatek za automat u modelu Hyundai i30. U zážehového turbomotoru s výkonem 88 kW jde o 25 000 Kč.

Jaké typy automatů existují?

Robotizovaná převodovka: Jde vlastně o klasickou přímo řazenou převodovku, ovšem doplněnou o elektromechanické ovládání. Přeřazení trvá výrazně déle než s jinými typy převodovek. Jde však o levné zařízení.

Převodovka s hydrodynamickým měničem: Moderní typy zajišťují naprosto hladké rozjezdy. Stále však mají mírně negativní vliv na dosahovanou spotřebu.

Dvouspojková převodovka: Jde o moderní přístup k samočinnému řazení. Výhodou této převodovky je rychlost změny převodového stupně a poměrně kompaktní rozměry, přestože se vlastně jedná o dvě převodovky v jednom. Podstanou součástí jsou dvě elektronicky ovládané spojky. Jedna má na starosti řazení lichých, druhá sudých převodových stupňů.

Bezestupňová převodovka (CVT): Nemá žádné pevně nastavené převody. Uvnitř je řetěz, který se pohybuje po dvou řemenicích s kuželovými náběhy. Při chodu se plynule mění průměr obou řemenic. Díky tomu je tak při jízdě k dispozici nekonečné množství převodových poměrů. Tyto převodovky se původně používaly hlavně ve skútrech. Pokud řidič přidává delší dobu plyn, tak převodovka drží stále motor ve vysokých otáčkách, z čehož plyne občas nepříjemný hluk.