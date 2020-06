Desítky typů automobilů by se měly na základě výzev konkrétních automobilek dostavit do servisů k odstranění výrobních vad. Přinášíme informace o květnových svolávacích akcích.

Ilustrační foto | Foto: BMW

V současnosti nejsou v běhu tak rozsáhlé svolávací akce, jako byla například náprava softwaru v řídících jednotkách dieselových motorů Volkswagenu nebo výměny airbagů vyrobených firmou Takata. Nicméně, i tak jsou desítky tisíc majitelů vozů vyzývány k návštěvě autorizovaných servisů. Typy, kterých se to týká, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Některé závady jsou spíše banální. Například Volkswagen svolává model Tiguan, který může mít nesprávně přilepený zadní spojler. To pak může vést k jeho náhlému oddělení a hrozí poškození vozů jedoucích za ním. Problém je v tom, že tato závada může být u stovek tisíc exemplářů vyrobených od října 2015 do poloviny loňského roku.

Podobná drobnost (přední lišta podběhu) se týká i modelu Peugeot 208. Jde o novou generaci vyrobenou v období červenec až prosinec 2019. Jenže majitelé těchto vozů by se měly k technikům dostavit ještě z jiného - závažnějšího důvodu. Tím je sloupek řízení. Nemusí být vyroben přesně podle požadované specifikace a jeho funkce může selhat. Asi si každý umí představit, co by mohlo následovat, pokud vjíždíte do zatáčky a auto neposlechne pokyn od volantu…Stejný problém má i Opel Corsa.

Velmi často se v seznamu svolávacích akcí vyhlášených v květnu vyskytují modely automobilky Audi. Jak A4, tak A5, A6 i A7 může postihnout závada motor-generátoru v důsledku proniknuté vlhkosti. Ta pak umí způsobit zkrat a následný požár.

Audi A8 však má jiný problém. Naštěstí pouze exempláře vzniklé v období jednoho říjnového týdne můžou mít vadné vidlice zavěšení zadní nápravy. Kvůli tomu se pneumatiky můžou dostat do kontaktu s podběhem, načež by mohla následovat ztráta kontroly nad vozidlem. Spojení zadní nápravy pak nemusí být správně udělané na vozech Peugeot 508 a Peugeot 3008. Jedná se o kusy smontované v období říjen 2019 až leden 2010.

Pozor při tažení těžších přívěsů!

Na dvou typech SUV značky Mercedes-Benz (GLE a GLS vyrobených během loňského podzimu) se může závada projevit ve velmi specifickém případu. Jen, pokud tyto vozy něco za sebou táhnou. Není totiž vyloučeno, že sváry na zadním příčném nosníku nemusí být dostatečně pevné a mohou prasknout.

I tentokrát jsou v seznamu svolávacích akcí ty, které se týkají problematických airbagů. Během května to potkalo BMW 1 a BMW 2 Gran Coupe. Při nehodě se nemusí dostatečně nafouknout airbag řidiče. U Bentley Bentayga je problém se záclonovými airbagy.

Další BMW (řady 3 a X3 vyráběná od loňského listopadu do letošního března) se zase můžou setkat se závadou kabelu, který spojuje příslušný senzor se sponou bezpečnostního pásu. Pokud by pak došlo k havárii vozu, tak by nemusely správny zafungovat zádržné systémy včetně airbagu.

Další svolávací akce, které jsou zaneseny v evropském systému pro varování Rapex, si můžete najít na specializovaném webu Svolávačky.cz.