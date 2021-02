QR kód na štítku nalepeném na pneumatice bude obsahovat i řadu dalších nových informací.

Nové štítky pro označování pneumatik | Foto: Continental

Až si budete v květnu kupovat nové pneumatiky na své auto, získáte o nich nově řadu důležitých informací, aniž byste museli například studovat nezávislé testy autoklubů.

Od pátého letošního měsíce totiž EU uvede do užívání nové štítky pneumatik, které poskytnou spotřebitelům více informací o vybraných vlastnostech pneumatik. Změní se na nich struktura uvádění tříd valivého odporu a účinnosti brzdění na mokré vozovce. Hlučnost se pak bude udávat s příslušnou hodnotou decibelů a pro lepší informaci označovat také písmeny A, B nebo C.

Smyslem je, aby měl spotřebitel možnost vybrat si obutí s vyšší úsporou paliva a zároveň získal informace o brzdných vzdálenostech. Volba pneumatik s nižším valivým odporem u spotřebitelů a komerčních provozovatelů logicky může vést k zásadním úsporám palivových nákladů a také k nižším emisím. Přehledné informace o přilnavosti na mokré vozovce zvýší bezpečnost provozu, zatímco informace o hluku při jízdě pomáhá snižovat emisní hladiny hluku způsobované silničním provozem.

Na štítku pneumatik pro osobní vozidla (třída C1) se navíc mohou vyskytnout dva nové piktogramy. První z nich informuje o záběru pneumatiky na sněhovém povrchu (3PMSF) (zatím to nebylo povinné ve všech zemích EU). Druhý piktogram je určen především pro skandinávské země a definuje záběr pneumatik na ledovém povrchu. Toto označení by měly mít především pneumatiky s měkkou směsí, které se ale ve střední Evropě nepoužívají.

Od května 2021 musí být informace na štítku pneumatiky v EU dostupné i na pneumatikách určených pro těžká užitková vozidla (třída C3).

QR kód obsahuje také informaci o začátku a konci výroby daného typu

U obutí pro osobní a dodávková vozidla (kategorie C1 a C2) již nebude třída D nevyužita, jako tomu bylo dosud, ale přesunou se do ní pneumatiky, které patřily do třídy E. Pneumatiky s vlastnostmi na úrovni tříd F a G se v aktuálním štítkování nově posunou do třídy E. Současně platí, že se omezí maximální povolené hodnoty valivého odporu a brzdné dráhy na mokrém povrchu.

Na novém štítku se sníží počet hodnot ze šesti na pět. Třídy A až C zůstávají beze změny. Pneumatiky C1 určené pro osobní auta, resp. C2 určené pro dodávky, které byly dosud v třídě E podle valivého odporu a přilnavosti za mokra, budou nyní zařazeny do třídy D, která se dosud nepoužívala. Pneumatiky, dosud patřící do tříd F a G, se zařadí do třídy E. Tím se štítek stane přehlednějším a srozumitelnějším.

Novinkou, podle Libora Rajského ze společnosti Continental je pak také to, že si potřebitelé mohou stáhnout více informací o jednotlivých pneumatikách po nasnímání QR kódu, který se nachází v pravém horním rohu štítku pneumatiky.

QR kód odkazuje na databázi EPREL (European Product Registry for Energy Labelling = Evropská databáze výrobků s energetickým označením), obsahující produktové listy výrobků. Ty uvádějí všechny hodnoty označující konkrétní pneumatiku, jakož i začátek a konec výroby daného modelu. Informační listy výrobků zadává do databáze EPREL výrobce pneumatik jednotlivě a podobně jako v minulosti jejich zařazení do tříd také zajišťuje příslušný výrobce.