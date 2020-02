To, že parkovací senzory řidičům při parkování v těsných prostorách nebo do řady vozidel pomáhají, je neoddiskutovatelné. Zajímalo nás, kolik bude s touto výbavou stát nejlevnější provedení několika modelů nejprodávanějších značek na českém trhu, a jaký příplatek si za tuto výbavu prodejci účtují.

Parkovací senzory jsou dnes lakovány v barvě karosérie | Foto: Radek Pecák

Někdy je cenová politika dané automobilové značky jasná jako facka, jindy se v ní dá vyznat jen velmi obtížně. Vyplývá to z našeho průzkumu cen příplatkových zadních parkovacích senzorů.

Průzkum jsme zaměřili na deset v současnosti nejprodávanějších automobilových výrobců na českém trhu. K tomu jsme (pro srovnání se zbývajícími dvěma německými prémiovými značkami) přidali také Audi, která do Top 10 aktuálně nepatří. Přesné ceny jednotlivých modelů najdete v naší fotogalerii.

Zajímavý přístup k zájemcům o tuto výbavu zvolily korejské značky Hyundai a KIA. Pokud máte zájem o senzory ve voze se základním motorem a výbavou, zpravidla nepochodíte. Když nechcete využít nabídku různých neautorizovaných prodejců, kteří je bez montáže nabízejí za částky od zhruba 1000 Kč, máte docela smůlu. Musíte si totiž koupit až vůz s vyšší výbavou, v níž jsou zahrnuty. V takovém případě například minivůz KIA Picanto přijde na nejméně 304 980 Kč a městský hatchback Rio na 309 980 Kč.

Opravdu složitě se dá cena za senzory zjistit u modelů prémiových značek Audi, BMW a Mercedes-Benz. U modelů z dolní části portfolia činí tento příplatek u BMW cca 12 - 19 tisíc, u Audi 10 400 až 12 700 a u Mercedesu pět až více než dvacet tisíc Kč.

Značky koncernu Volkswagen - tedy Škoda i samotný hlavní brend VW na to jdou poměrně zřetelně. Nicméně ani tam není příplatek vždy stejný. Volkswagen je vždy nabízí za částky o několik tisíc vyšší. Zajímavé je to u minivozů z Bratislavy. Cenu Škody Citigo navyšují senzory o 6 500 Kč na výsledných 227 400 Kč a technicky identického automobilu Volkswagen Up! o 10 800 Kč. Stejně tak se u menších modelů Škody vyžadují za tento příplatkový prvek obvykle částky 9200 Kč a u Volkswagenů nejméně 10 400 - 14 200. Poslední údaj se týká již doprodávaného vozu Golf sedmé generace.

Francouzi to nekomplikují

Také u Toyoty musíte v ceníku dost bádat. V Yarisu se připlácí 6000 Kč, v Corolle hatchback 9 900 Kč a v Corolle sedan 30 000 Kč. Zde se však jedná o celý balíček, který obsahuje současně i přední senzory a také třeba vyhřívání sedaček.

Nejpřehlednější jsou příplatky za senzory u francouzských značek Peugeot, Renault a Dacia. Kupodivu posledně jmenovaný rumunský výrobce není nejlevnější. U všech jejích modelů navyšuje tato výbava cenovku o 6000 Kč, u Peugeotu pak jde o sumu sedm tisíc korun českých a u Renaultu pouhých pět. Tato značka si navíc tuto politiku drží dlouhodobě, o čemž svědčí, že stejný příplatek se účtuje,ať si kupujete doprodávané Clio či Captur minulé generace nebo zbrusu nové stejně pojmenované vozy.

Velká část ultrazvukových senzorů využívaných zejména pro bezpečné parkování se přitom vyrábí v České republice. Například rakovnický závod společnosti Valeo (tato firma je začala vyrábět jako vůbec první na světě), jich ročně vyprodukuje sedm miliónů kusů. Ve vývojovém centru v Praze současně specialisté pracují na nové generaci. Ta bude schopna rozeznat objekty kolem auta ve větším rozsahu - až do osmi metrů. Sennzory budou moci být také kompletně ukryty uvnitř hliníkových částí karosérie a možná prý dokonce získají schopnost odlišit měkké autu neškodící objekty (jako je tráva) od těch, které jsou skutečnou hrozbu pro lak a karosérii.

Současně se bude zvyšovat počet ultrazvukových senzorů, kterými jsou auta vybavována. Zatímco dnes je to obvykle osm až dvanáct, v budoucnosti jich v automobilce na obvod vozidla namontují až dvě desítky.