Pojištění auta dnes už hlavně online

podzimni-cesty | Foto: archiv

Sjednat si u auta povinné ručení znamenalo ještě před nedávnem u mnoha motoristů vyrazit osobně do pojišťovny a zde smlouvu uzavřít. A to navzdory tomu, že pojišťovny už dlouhá léta nabízely sjednání smlouvy po internetu. Dnes je ale všechno jinak. Koronavirová pandemie způsobila, že drtivou většinu těchto pojištění si lidé sjednávají už jen on-line. „V důsledku covidu se zcela proměnil přístup lidí ve způsobu, jak si sjednávat pojistné smlouvy. Osobní kontakt už vyhledává málokdo a většina lidí dává přednost internetu. Kupříkladu u neživotního pojištění, kam patří i povinné ručení a další motoristické pojistky, dnes stačí jen zaplatit pojistné. Tím klient akceptuje podmínky a smlouva je uzavřena. Dnes je tímto způsobem sjednáváno více než 80 procent smluv,“ uvedla Renata Čapková, mluvčí České podnikatelské pojišťovny. Sjednat si povinné ručení on-line mohou lidé už řadu let. Navzdory zajímavým slevám na pojistném, které dosahovaly i dvaceti procent, motoristé dosud této možnosti příliš nevyužívali. Trend se ale vloni obrátil, protože kvůli pandemické situaci byly pojišťovny nucené omezovat chod svých poboček. A lidé se také naučili daleko více využívat výhody on-line prostředí. (rš)