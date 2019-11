Plukovník Jiří Zlý, který je v současné době pověřen řízením Ředitelství služby dopravní policie, chce daleko více postihovat agresivní chování řidičů na silnicích.

Jiří Zlý, pověřený šéf Dopravní policie | Foto: Radek Pecák

Na poslední předvánoční víkend, tedy na 13. a 14. prosince, chystá tuzemská dopravní policie svoji poslední velkou letošní kontrolní akci. Na setkání s motoristickými novináři to prozradil plukovník Jiří Zlý, který je v současnosti pověřen řízením Ředitelství služby dopravní policie.

"Bude se kontrolovat zejména dodržování zákazu jízdy pod vlivem alkoholu a jiných omaných látek," uvedl. Je podle něho logické, že se s tímto typem akcem přichází právě v období podnikových a dalších vánočních večírků, přestože alkohol zdaleka není v České republice nejčastějším viníkem tragických dopravních nehod.

"Bohužel se nám stále v Česku nedaří snižovat počet lidí, kteří zahynou na silnicích. Například i poslední "dušičkový" víkend byl mimořádně tragický. Evidujeme devět obětí," uvedl.

Od začátku roku do současnosti již podle něho přišlo v Česku při dopravních nehodách o život 471 osob, což je o devět vyšší číslo než ve stejném období loňska. Pokračuje tak trend z letošních letních měsíců, kdy se opět stalo více tragických nehod než v roce 2018.

"Jedním z důvodů, proč počty obětí po nejpříznivějším roce 2017 opět rostou, je sílící provoz na našich komunikacích a stále menší ohleduplnost k ostatním účastníkům silničního provozu," uvedl. Statistiky uvádějí, že nejčastější příčinou smrtelných dopravních nehod jsou již dlouhou dobu příliš vysoká rychlost vzhledem k podmínkám na komunikaci a přejetí do protisměru.

Agresivní řidiče si policie natočí

Policisté již podle něho dostali pokyn, aby se co nejvíce snažili dokumentovat a postihovat agresivní řidiče. "Na autech máme záznamová zařízení, a tak lze jednoznačně prokázat, že někdo nedal přednost nebo nedodržoval nedodržoval bezpečný odstup," vysvětlil Zlý.

Plukovník Zlý by také byl osobně velmi rád, kdyby se v Česku co nejrychleji změnila legislativa ve vztahu k výchově řidičů, "Jedna věc je bodový systém, který by se také měl upravit a například držení telefonu by mělo být postihováno rozhodně přísněji, druhá věc je ale vzdělávání jak mladých, tak i zkušenějších řidičů," říká.

"Dnes si totiž po abslovování autoškoly a složení zkoušky stát řidičů nevšímá, tedy pokud se takzvaně nevybodují," konkretizuje policista. Jediní, kteří se školí pravidelně, jsou profesionální řidiči. Těch je ale na silnicích menšina.

"Je samozřejmě těžké předjímat, jak skončí po celé legislativní proceduře současné návrhy nových zákonů skončí, přesto bych byl rád, kdyby se současně s takzvaným řidičákem na zkoušku pro začínající motoristy schválil také způsob, jak povinně proškolovat i ty, kteří mají oprávnění řídit motorové vozidlo již delší dobu. Minimálně třeba ty, kteří se dopouštějí poměrně často dopravních přestupků, i když zatím ještě nějaké body k dispozici mají," uvedl.