Zákonodárci se snaží více chránit cyklisty, přísněji trestat ty, kteří bezohledně parkují na místech pro invalidy a naopak usnadnit shánění řidičů traktorů.

Stání "na invalidech" bude za 2 body | Foto: Deník - Martin Košťál

1) Body za stání na "invalidech"

Do výčtu přestupků, za které se kromě pokuty udělují také dva body, nyní nově patří také neoprávněné stání na parkovišti vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením nebo zneužití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením.

Na příklad takového bezohledného parkování i na další ilustrativní příklady změn platících od Nového roku se můžete podívat do naší fotogalerie.

2) Boční odstup od předjížděných cyklistů

Každý řidič, který bude chtít předjet cyklistu, bude muset od něho dodržet boční odstup nejméně půldruhého metru. Výjimkou jsou komunikace, na kterých je nejvyšší dovolená rychlost jen 30 kilometrů v hodině. Tam postačí vzdálenost jednoho metru. Žádná předepsaná vzdálenost není pouze tehdy, když cyklista jede ve vymezeném cyklopruhu.

3) Mětská policie může kontrolovat vyhrazené pruhy

Strážníci městských policií nyní získávají pravomoc pokutovat řidiče, kteří neoprávněně využijí vyhrazený pruh. Ty bývají zpravidla určené pro autobusy a vozidla taxislužy. Dosud mohli na místě vyřizovat tento přestupek pouze státní policisté.

Srazili jste srnku nebo divočáka? Tyhle věci pak nesmíte udělat!

4) Traktory lze řídít i s oprávněním "C"

Také s řidičákem, který je určen pro nákladní vozy, je od nynějška možné řídit traktory. Dosud to šlo jen se speciálním oprávněním "T". Jeho získání je ovšem vázané na bydliště v ČR, a proto třeba zemědělská družstva nebo lesní závody nemohly na pozici řidiče traktorů přijímat cizince.

5) Změna podmínek pro řízení malých motocyklů a čtyřkolek

Malá dvoukolová a tříkolová vozidla, které mají konstrukční rychlost do 25 kilometrů v hodině, už není nutné řidičské oprávnění AM ani žádné jiné. S řidičským oprávěním AM pak je možné řídit čtyřkolky s výkonem do 6 kW (dosud 4 kW) a s řidičákem B1 lze usedat za řídítka jakkoliv výkonné čtyřkolky (doteď byl povolen výkon maximálně 15 kW). Tato opatření souvisejí se sjednocením legislativy s předpisy pro celou Evropskou unii.

6) Zhoršení možnosti unikání před trestem

Od Nového roku se doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku řidiče, nebude započítávat do promlčecí doby u přestupku provozovatele vozidla. Současně se doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku provozovatele vozidla, v němž došlo ke zproštění jeho odpovědnosti, nebude započítávat do promlčecí doby přestupku řidiče. Cílem tohoto opatření je zamezit obstrukčním praktikám, které využívají „přehazování“ mezi řízením o přestupku řidiče a řízením o přestupku provozovatele vozidla ve snaze vyhnout se postihu v důsledku uplynutí promlčecí doby.

Už zase můžeme jezdit do zahraničí. V Německu si připravte více peněz na pokuty

7) Snazší úklid ulic od autovraků

Zatímco dříve musel řízení o odstranění autovraku z veřejně přístupné účelové komunikace iniciovat její vlastník, nyní to bude moci učinit také obec, na jejímž území se vrak nachází.

8) Nové dálnice

Zhruba 25 kilometrů nových dálnic se v průběhu roku otevře v České republice. I na nich se bude jezdit s elektronickým kupónem,. jehož cena se oproti letošku nezměnila. Nejdelším novým úsekem bude část budované komunikace D35 v úseku Časy - Ostrov u Holic na Pardubicku. Cestu z Prahy do Budějovic podstatně urychlí tříkilometrový obchvat Olbramovic u Čapího hnízda.

9) A co v zahraničí?

Mezi zásadní novinky platí zejména zavedení elektronické dálniční známky ve Slovinsku a rovněž na státních dálnicích v Polsku. V Německu se opět zvyšovaly sazebníky pokut. Více se tomuto tématu budeme věnovat v příštích týdnech.