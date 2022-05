Servisní intervaly

V pozáruční době mnoho majitelů vozidel upouští od návštěv autorizovaných servisů a nedodržuje rozpis údržby doporučovaný výrobcem. Omezuje se pouze na výměnu oleje, a namísto systematické kontroly jednotlivých soustav se opravuje pouze to, co se pokazí.

servis | Foto: Shutterstock.com

„Tento postup nedoporučuji. I mimo autorizované dílny se vyplatí dodržovat servisní intervaly stanovené výrobcem, protože se tím prodlužuje životnost vozu,“ říká Lukáš Czauderna z ProfiAuto Service. Jaké jsou běžné intervaly údržby u oblíbených značek a odhadovaná životnost jednotlivých spotřebních dílů a provozních kapalin? Veškeré úkony údržby nebo potřebné výměny se dají kombinovat s harmonogramem výměny oleje. Zkrátka a dobře – některé prohlídky budou mít širší záběr. Kontrola oleje: každých 15 000 km nebo jednou ročně Bez ohledu na značku, model nebo verzi motoru se doporučuje provádět pravidelnou prohlídku každých 15 000 km nebo jednou ročně (podle toho, co nastane dříve). Pokaždé se vyměňuje olej s filtrem, kabinový filtr a prověřuje se stav vzduchového filtru. Palivový filtr je možné nahradit při každé druhé servisní kontrole, tedy každých 30 000 km. Mnoho řidičů zkracuje intervaly mezi jednotlivými prohlídkami na 10 000 km, protože častější výměna oleje prodlužuje životnost motoru. Dává to smysl zejména u vozů používaných na krátké vzdálenosti, ve městě nebo s vysokým zatížením. Rozvody – 60, 90, 120 tisíc km Téměř všichni si uvědomují, jak důležitá je pravidelná kontrola rozvodů, ale velká část řidičů ji z nedostatku času nebo finančních prostředků odkládá. Přičemž by měli dělat pravý opak: čím starší automobil, tím kratší interval mezi výměnami. Důvodem je skutečnost, že starší motory vytvářejí více vibrací, dochází u nich k únikům oleje, což urychluje opotřebení řemene. Také se v jejich případě výrazněji opotřebovávají řetězová kola, a to zase snižuje životnost řemene či řetězu. Lukáš Czauderna, ProfiAuto Service: „Je důležité si uvědomit, že rozvodový řemen se opotřebovává a po pěti letech by se měl vyměnit bez ohledu na počet najetých kilometrů!“ Brzdová kapalina Většina výrobců brzdových systémů doporučuje měnit brzdovou kapalinu po každých 40-50 000 km nebo každé dva roky, podle toho, co nastane dříve. ProfiAuto Service doporučuje pravidelnou kontrolu jejího stavu (např. každých 30 000 km) pomocí snímače obsahu vody. Navzdory tomu se během plánování dovolené, zejména do hor nebo s přívěsem, vyplatí tuto kapalinu vyměnit. Převaření kapaliny se projeví tak, že i když brzdový pedál sešlápnete na podlahu, vůz nebude reagovat. Není nutné vysvětlovat, jak velké nebezpečí taková situace představuje. Brzdové destičky a kotouče Brzdové destičky se musí kontrolovat každých 15 000 nebo 30 000 km, pokud výrobce vozu nestanoví jinak. Interval by se měl zkrátit, pokud se auto provozuje v náročných podmínkách (např. sportovně, v autoškole, s maximálním zatížením, na horách, s přívěsem). O nutnosti výměny destiček by měl rozhodnout automechanik. Dalším ukazatelem nezbytné výměny je samozřejmě kontrolka snímače opotřebení brzdových destiček (pokud jsou tímto systémem vybaveny). Za běžných podmínek vydrží brzdové destičky jen asi 30 000 km a brzdové kotouče dvakrát déle. Zapalovací svíčky Životnost zapalovacích svíček závisí na typu motoru, ale i na kvalitě materiálů použitých k jejich výrobě. Oblíbené nejlevnější zapalovací svíčky mají obvykle životnost kolem 30 000 km. Mnohem dražší platinové zapalovací svíčky zase až 100 000 km. Je však třeba poznamenat, že u některých motorů (např. italského MultiAir) je životnost platinových zapalovacích svíček také poměrně krátká (řádově 30-60 000 km). Může se ještě zkrátit, pokud je vozidlo vybaveno LPG. Stav zapalovacího systému má významný dopad na výkon motoru a spotřebu paliva. Kromě toho jsou vzhled a stav používané zapalovací svíčky pro zkušeného mechanika důležitým ukazatelem stavu pohonné jednotky. Prevence vítána Při běžných prohlídkách automechanici kontrolují ještě mnoho dalších dílů, jako jsou například kryty kloubů, odpružení, výfukový systém apod. Pravidelná kontrola vozu umožňuje včasné odhalení mnoha závad, což řidiče chrání před haváriemi na silnici a umožňuje nedostatky odstranit dříve, než přerostou ve vážné a nákladné poruchy. Pramen: ProfiAuto