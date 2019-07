Děti samozřejmě neplatí penězi. Místo toho ujetou cestu odslouží domácími pracemi.

Britští rodiče si s trochou nadsázky myslí, že jsou taxikáři svých dětí. V průměru prý se svými ratolestmi najezdí 2652 kilometrů ročně. A to jenom cestou do školy, za kroužky nebo za zábavou. Kdyby tyto cesty mělo odsloužit londýnské taxi, děti by zaplatily v přepočtu 357 tisíc korun. Zjistil to průzkum, který si nechala zpracovat Škoda Auto.

Někomu v marketingovém oddělení britského zastoupení mladoboleslavské automobilky se tedy „rozsvítilo“ a inicioval naprogramování aplikace pro chytré mobilní telefony. Ta se jmenuje Skoda Parent Taxi App a umožní rodičům sledovat, kolik kilometrů se svými dětmi najedou.

A co víc. Mohou je dětem naúčtovat. Do aplikace zadají potřebné práce kolem domu, ať už jde o umývání nádobí, vysávání nebo mytí auta. Pak už jen stačí nastavit, za kolik ujetých kilometrů má dítě práci odvést a je vymalováno.

„To je přesně aplikace, na kterou jsem čekala. Je pravda, že děti mají vesměs lepší sociální život než my dospělí a výsledkem je hodně najetých kilometrů autem,“ říká bloggerka Jo Middletonová. „Přestože své děti podporuji v tom, aby byly co nejvíc venku, myslím si, že je dobrý nápad můj čas za volantem vyměnit za trochu domácích prací,“ dodává paní, která zřejmě se Škodou na marketingové kampani spolupracovala.

Ve Velké Británii má vožení dětí do školy a na kroužky dlouho tradici. Proto je aplikace zaměřena na tamní trh. České děti spíš pojedou tramvají nebo pěšky. I tak si ale můžete aplikaci stáhnout a vyzkoušet. Nebo si prohlédněte tradičně veselé propagační fotografie spokojené matky s dcerou, popřípadě video: