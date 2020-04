K navýšení cen sáhla i v době koronavirové pandemie řada značek prodávajících na tuzemském trhu nové osobní automobily. Včetně hráče číslo jedna, kterým je mladoboleslavská Škoda. Přesto se však i v současné době najde řada modelů, které jsou k mání i o více 200 000 Kč levněji. Ta nejvíce zlevněná auta najdete v naší fotogalerii.

Rekordní slevy platí nyní v případě velkých MPV značky Ford | Foto: Ford

Škoda, Volkswagen, Seat i některé další značky přistoupily během března, případně od prvního dubnového dne k takzvané úpravě ceníků. "Jedním z důvodů úprav cen automobilů je inflace, která přináší růst dodavatelských cen a zároveň cen práce. Rostou i ceny energií. Dalším ovlivňujícím faktorem jsou také legislativní nároky na nové modely. Automobiloví výrobci musí do vozů implementovat stále více technologií, bezpečnostních prvků a obecně zvyšovat výbavové standardy, což přináší úpravy základních cen," zdůvodnil krok tuzemské prodejní organizace Škoda-Auto její mluvčí Pavel Jína.

Škoda podle něho sice chápe, že načasování této akce není vzhledem k probíhající pandemii úplně šťastné, protože například není možné zákazníkům ani garantovat termín dodání objednaného vozu, nicmémě odložit ji prý nešlo: "Cenové kroky jsou součástí střednědobé a dlouhodobé strategie. Aktuální cenový krok byl naplánován již před několika měsíci. Z tohoto důvodu neměla současná situace na rozhodnutí o cenovém kroku žádný vliv," sdělil.

Škoda obvykle zdražuje každým rokem dvakrát. Na jaře se tak vždy děje v souvislosti s takzvanou modelovou péčí, při které se současně i navyšuje počet prvků výbavy. To se ale tentokrát nestihne, protože vozy se nevyrábějí a příslušné součástky dodavatelé do továrny nedopravují. Podle zdroje z automobilky tak paradoxně může nastat situace, že se v některých modelech v průběhu roku objeví nové prvky, aniž by za to zákazník musel platit.

I v současnosti se ale najdou značky, které minimálně některé modely nabízejí výhodněji než dříve. Z našeho průzkumu, který jsme udělali v oficiálních cenících desítek značek vyplývá, že právě nyní stojí za úvahu oslovení některého z dealerů značek Citroën, Ford, Jeep, Opel, Peugeot nebo Renault.

Zbystřit by měli zejména ti, kteří si hodlají pořídit automobil typu MPV, tedy velkoprostorový rodinný vůz, případně některý z modelů, který je právě v těchto týdnech nahrazován novou generací.

Slevy až o třetinu!!!

Slevy můžou, podle našeho zjištění, v takovýchto případech dosáhnout i hodně přes dvě stě tisíc Kč. Česká zastoupení ale obvykle (až na některé výjimky) nepřistupují k plošným změnám, ale zlevńují určité druhy motorizací a výbav u daného modelu. Proto třeba u modelu Ford S-Max, u kterého se nám podařilo nalézt největší zlevnění, činí odečet od původní ceníkové ceny 251 - 277 000 Kč, u modelu Galaxy pak 215 - 231 000 Kč.

Právě Ford patří ke značkám, který zlevňoval nejvíce. Výhodně lze nakoupit i menší vozy jako je Fiesta či Focus (konkrétní slevy uvádíme v galerii) a kromě výše uvedených MPV třeba také vyprodávanou Kugu minulé generace. V jejím případě sleva dosahuje 128 - 271 tisíc Kč.

Právě končící modely, včetně těch, které podstupují takzvaný facelift, jsou pak hojně podporované výhodnými cenami. Zmínit lze určitě ještě Hyundai i20, Peugeot 308, Renault Mégane, Seat Leon či Volkswagen Golf.

U značky Volkswagen je také již cítit snahu o podporu prodejů nízkoemistních aut. Proto lze elektromobil e-Golf koupit o sto tisíc korun levněji a plug-in hybridní Passat GTE dokonce se slevou čtvrt miliónu Kč.

Poměrně agresivní cenovou politiku má nyní tuzemské zastoupení japonské Toyoty. "Aktuální akční nabídka Best zahrnuje téměř celou modelovou řadu Toyoty od Ayga po RAV4. Zákazníci si mohou vybrat ze stovek skladových vozů za nejvýhodnější ceny. Například nejmenší městský model Aygo je k dostání za 209 900 Kč, s bonusem za výkup starého vozu se zákazník dostane dokonce na cenu 189 900 Kč. Corolla Sedan je v nabídce za 444 900 Kč, tedy se slevou 110 000 Kč. Sleva na hybridní crossover C-HR dosahuje 55 000 Kč a u RAV4 je to dokonce 100 000 Kč," uvedla mluvčí Toyoty ČR Jitka Jechová. Zákazníci můžou podle ní rovněž využít služby virtuálního showroomu.

Kroky této značky, byť v menším rozsahu, následovala i Honda. V jejím případě může bonus pro zákazníky například u modelu Civic dosáhnout až 80 000 Kč a u hybridní varianty CR-V až sto tisíc.