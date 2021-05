Tuzemské zastoupení Škody Auto sice uvádí, že při porovnání Fabií třetí a čtrvrté generace vychází novinka ve srovnatelné výbavové verzi levněji, neboť má bohatší standardní výbavu. Jenže, pokud budete chtít nějaké prvky navíc, budete si muset připlatit více než dříve.

Paket Simply Clever obsahuje sítě, háčky i omyvatelnou podlahu | Foto: Škoda Auto

Škoda Fabia čtvrté generace bude už vzhledem ke svým rozměrům a použité technologii lepší auto, než bylo to dosud nabízené se stejným jménem. A pro určitou specifickou skupinu zákazníků bude dokonce moci být její pořízení také výhodnější. Konkrétně se jedná o ty, kteří měli dříve Fabii s tříválcem 1,0 s výkonem 70 kW, manuální převodovkou a výbavou a nechali si ji "dovybavit" přesně těmi prvky, které má Fabia 4 Ambition již v základní výbavě. Pak dokonce můžou podle mluvčího Pavla Jíny ušetřit.

Na některé nové prvky ve výbavě nové Fabie se můžete podívat do naší fotogalerie.

Těmi prvky, které se dříve musely přikupovat, a nyní jsou už v "základu" jsou například Front assist a Lane assist (5 600 a 9 000 Kč), systém pro rozpoznání únavy řidiče (1500 Kč), MaxiDot (4000), Buletooth (2400), Smartlink (3500 Kč), Proaktivní servis (1100 Kč), výškově stavitelné sedadlo řidiče (2000), Schránka na brýle (500). LED přední světla (6000) a přední mlhovky (4100 Kč). Hodnota těchto prvků je celkem 39 700 Kč), zatímco rozdíl v pořizovací ceně (314 900 versus 349 900) přesně 35 000 Kč.

Navíc, Škoda nenavýšila jen cenu vstupní verze hotového auta, ale i mnoha položek příplatkové výbavy u exempláře Fabie ve zmiňované výbavě. Například ocelové kolo, ať již pouze dojezdové nebo plnohodnotné, stálo dříve 3000 Kč, nyní to je o devět set korun více.

Stejné je to v případě laků karosérie. Stejně jako dříve je zadarmo pouze jediná barva - modrá energy. Za Bílou Candy se připlácí 7300 Kč (dříve 7 200 Kč). Za metalické barvy to bylo v případě Fabie 3 celkem 13 000 Kč, nyní o devět set korun více. A dražší o šest stovek je rovněž prémiové lakování (v současnosti se to týká oranžové Phoenix a červené Velvet, zatímco dříve to byla stejná červená a ještě černá Crystal). Konkrétně jsou aktuálně tyto barvy ohodnoceny na 18 600 Kč.

Takzvaný Zimní paket, který obsahuje vyhřívané přední sedačky a vyhřívané trysky ostřikovaččů, stojí nyní rovných šest tisíc Kč, přičemž u minulé generace stál 5800 Kč.

Výrazně dražší než dříve je teď vrcholný audiosystém obsahující rovněž navigaci. Ve Fabii 3 stál 18 800 Kč, nyní přijde na 23 600 Kč. Nyní má ale více funkcí, a také displej je postatně větší (6,5 palce oproti nynějším 9,2 palcům).

Prodraží se tažné ..

Sunset, neboli zatmavení zadních oken, podražilo o 900 Kč. Nyní tedy místo 4000 přijde na 4900 Kč.

Nezměněna zůstala cena paketu pro špatné cesty. V případě minulé generace i té nastupující se za zvýšení podvozku o 18 milimetrů a montáž ochranných prvků na podvozek platí rovné čtyři tisícovky. Hodně si ale budou muset připlatit ti, kteří potřebují pro novou Fabii tažné zařízení. U minulé generace šlo namontovat za 9 000, nyní to je 17 900 Kč.

Stejnou sumu je v případě obou generací potřeba vynaložit za parovací senzory. Ty pouze vzadu stojí 7 tisíc a ty umístěné na předním a zadním nárazníku 17 200 Kč. Rovněž za asistent pro rozjezd do svahu se platí stejné dvě tisícovky jako dříve a za tempomat s omezovačem rychlosti shodných devět tisíc korun. Ani za vkládané textilní koberečky výrobce oproti dřívějšku nic navíc nechce. Nadále jsou k mání za 1300 Kč. Opět 7 500 Kč se platí za multifunkční kožený volant. Tedy ten, na kterém jsou i tlačítka například pro ovládání rádia. Dva tisíce, což je stejná suma jako dříve, stojí pro motorizaci 1,0 (70 kW) s manuální převodovkou montáž zadních kotoučových brzd a cena alarmu činí stále rovných pět tisícovek.

Naopak paket simply Clever je levnější o stokorunu (3400 oproti 3500 korunám). Tradičně zahrnuje síťový program, oboustranně použitelnou podlážku zavazadlového prostoru, odpadkový koš a další drobnosti. Ještě více se ušetří za světelný a dešťový senzor (dříve 5000, nyní o pětistovku levnější).

Cenám prvků, o které je možné vylepšit výbavový stupeň Style, se budeme věnovat příště.