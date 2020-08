Auta jsou čím dál složitější stroje. Není tedy divu, že se při jejich vývoji nedomyslí vše zcela detailně, a že dodavatelé nebo i dělníci na montáži můžou udělat chybu. K odstranění závad automobilky každý rok organizují desítky svolávacích akcí.

Člověk, který si u nějakého automobilu připlatí za přídavné topení, obvykle očekává, že bude vyhřívat interiér v době, kdy si to řidič přeje. Může si to i naprogramovat dopředu. Jenže systém přídavného topení v nové generaci Fordu Kuga (Fuel Operated Heater - FOH) se podle zjištění spotřebitelů může někdy zapnout zcela sám o své vůli, aniž by to uživatel auta naprogramoval. Výstražný systém Rapex informující o nebezpečných nepotravinářských výrobcích v EU sdělil, že pokud se tak stane v nějakém uzavřeném prostoru (například v garáži), může dojít i k úmrtí osob.

Do servisů k nápravě by se proto měli dostavit majitelé Fordů Kuga vyrobených mezi 1. listopadem roku 2019 a 8. červnem letošního roku. Samozřejmě pouze těch, které mají tuto příplatkovou výbavu namontovánu.

Poměrně hodně svolávacích akcí je v současné době v běhu u automobilky Mercedes-Benz. Jedna z nich se týká i právě končící generace vlajkové lodi značky - třídy S. Limuzíny, kabriolety i kupé smontované v období od 8.3. 2017 do 3.5. 2019 a poháněné zážehovým osmiválcem s objemem čtyři litry mají totiž na motoru dvě zátky, které nemusí být schopny odolat maximální zátěži za dynamických jízdních podmínek. Kolem zátek může uniknout až 9 litrů motorového oleje. Uniklý olej by mohl vytékat na silnici a představovat riziko pro okolní provoz.

Poměrně ojedinělá je také svolávací akce, která se týká nového typu SUV Mercedes-Benz GLB. Auta, která sjela z výrobní linky v období 2. 5. 2019 – 24. 1. 2020 totiž nemusí mít řádně utěsněnou karosérii v oblasti předních podběhů. V důsledku toho může cestujícím uvnitř stříkat na nohy voda, což je samozřejmě nepříjemné, ale ještě to není to nejdůležitější.

Malé brzdové kotouče..

"Voda ovšem může poškodit poškodit řídicí jednotky a další elektrické komponenty zde umístěné. V důsledku toho by mohl přístrojový panel přestat zobrazovat informace. Mohla by být omezena funkce brzdných asistentů (ABS, ESP), nebo by mohlo dojít k zastavení motoru během jízdy bez možnosti jeho opětovného nastartování. To vše zvyšuje riziko nehody," uvádí se v oficiální zdůvodnění svolávací akce.

Také asi málokterý zákazník značky Mercedes očekává, že u jednoho z nejprodávanějších modelů (třída C) se mohly na přední nápravu exemplářů vzniklých 13.9. 2018 do 6.10. 2019 montovat brzdové kotouče příliš malého průměru a tloušťky. "V důsledku toho se může brzdové obložení opotřebovat a může se vytvořit mezera mezi pístem a těsnicím kroužkem, což umožňuje únik brzdové kapaliny. To sníží brzdný výkon a zvýší riziko nehody," píše se ve varování.

Riziko pro ostatní cestující na silnici můžou podle systému Rapex představovat automobily Renault Captur vybavené střešním oknem. To může být špatně přilepené a při jízdě se uvolnit a odletět. Pro řidiče jedoucí v takovém okamžiku vzadu, to může být skutečně prekérní a životu nebezpečná situace. Naštěstí se to týká poměrně jen poměrně malého počtu vozidel, které se vyrobily od 21.8. 2019 do 2. září 2019.

A ještě můžeme zmínit Toyoty Prius z produkce v období 12.7. 2019 až 31.7. 2019. V palubní desce u nich může dojít ke zkratu, což pak zaviní nefunkčnost rychloměru, počítadla kilometrů i palivoměru. I to může podle zprávy zvýšit riziko dopravní nehody.