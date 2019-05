Porovnali jsme dva pražské carsharingy. Ten dražší dopadl v našem testu paradoxně hůř.

V Praze se rozšiřují služby pro sdílení aut. Loni se objevil carsharing re.volt, nabízející čínská elektrická autíčka, letos se přidal Anytime s hybridními Toyotami Yaris. Obě firmy nabízejí minutové sdílení svých aut bez registračního poplatku. Vyzkoušeli jsme obě dvě. Pocit z jízdy se ale diametrálně lišil.

Ještě před testem náš čeká registrace. K oběma službám potřebujete chytrý telefon s aplikací, do které nahrajete nejprve svůj občanský a řidičský průkaz a pořídíte si s doklady selfie. Pak je třeba počkat na schválení. U Anytime je to otázka asi deseti minut, u re.voltu jsme museli čekat dva dny. To je jeho první nevýhoda.

Auta se u obou hledají stejně. Otevřete si v aplikaci mapu, která vám ukáže dostupné vozy v Praze, zóny, kde je možné je vrátit a po kliknutí na patřičné auto také jeho stav, zejména dojezd, který je důležitý hlavně u elektrických autíček. Ty nedobíjíte. Naopak Anytime s hybridními Toyotami Yaris nabízí i možnost dotankovat vůz a tím získat kredit.

Zkoušíme nejprve re.volt. Elektrické autíčko stojí přesně tam, kde mapa ukazuje. Stačí pak kliknout na „odemknout“ a vůz se otevře. Nejde ale úplně o plnohodnotné auto, což prozrazuje chybějící registrační značka vpředu. Legislativně je to čtyřkolka. Pocitově pak zastřešený golfový vozík.

Jedeme z Vinohrad do Karlína a platíme za tarif 6 Kč na minutu. To je poměrně dost za sice mrštný, ale ve vyšších rychlostech poněkud nestabilní vozík. I když je služba dostupná od konce loňského roku, jsme středem pozornosti. Žluté autíčko je totiž nápadné a vyvolává úsměvy, možná i posměšky.

Jízdní vlastnosti jsou samozřejmě nevalné, není záhodno jet rychle do zatáčky. Vůz docela vrže a elektromotor je hlučný. Mezi „dospělými“ auty jsme se necítili právě dobře, měli jsme strach. Stačil by větší náraz a hádáme, že vůz a možná i jeho posádka by nedopadly dobře. Dobrý pocit nemáme ze stísněné kabiny. Do kufru se nic nevejde.

Do cíle jsme dojeli. Aplikace chce, aby do ní řidič manuálně zadal zbývající stav baterie. Následující uživatel tak musí tomuto údaji důvěřovat. Cesta do Karlína stála něco přes stovku, ale záleží na dopravě. Jde to stihnout i rychleji a pak ušetříte. Je to rozhodně levnější než taxi, MHD se ovšem stále vyplatí. Výsledek? Jsme rádi, že máme cestu za sebou.

Druhý den a cesta s druhou službou. Anytime využíváme na trase z Vinohrad do Modřan, kde se vyzvedává motocykl na test. Showroom je poněkud z ruky, a tak se nám hybridní Yaris hodí. Auto je zhruba na udávaném místě, i když jsme ho podle mapy čekali na druhé straně ulice. Po odemčení má řidič ještě tři minuty zdarma, aby vůz obešel a zkontroloval doklady nebo případné odřeniny. Pak potvrdí, že je vše v pořádku a může vyrazit.

Anytime nabízí základní tarif 5 Kč za minutu. Korunový rozdíl přijde k duhu na delší cestě, hodina znamená o 60 Kč nižší náklad. Yaris je proti čínskému elektromobilu jako Rolls-Royce proti postarší Fabii. Auto je nové, má najeto jen přes 600 km. Dost místa pro čtyři, běžný kufr, automat, zkrátka plnohodnotný vůz. Do cíle tedy dojíždíme v pohodě a zase platíme něco málo přes stovku, tentokrát však za kilometrově delší jízdu. Jižní spojka byla volná.

Anytime má i další výhody. Zóna, kde je vozy možné vracet, zabírá prakticky celou Prahu, vynechané jsou jen okrajové části, kde by se těžko hledal někdo, kdo auto vezme na cestu zpět do centra. To služba re.volt vymyslela zónu jako dvě bubliny v centru, moc daleko se s ní tedy nedostanete. Anytime navíc chytře mění ceny. Je levnější v ranní špičce, nebo nabídne vůz lacino, když o něj delší čas není zájem. To pak může vyjít minuta i na dvě koruny a cesta pak třeba levněji než v MHD. Slevu poznáte podle ikony procenta u aut na mapě. Anytime nabízí ještě za poplatek čekání vozu, můžete si tedy vyřídit třeba krátký nákup a k autu se zase vrátit, aniž by s ním odjel někdo jiný. Tuto funkci re.volt nemá.

Výsledek? Anytime vyhrává na plné čáře. Nabízí levnější službu, plnohodnotná auta a využitelnou zónu k vrácení. Vozů je navíc po Praze mnohem víc. Dražší služba re.volt je vhodná snad pro ty, kteří se chtějí pobavit, jednou ji vyzkoušet a pak raději zapomenout. A nebo pro turisty, kteří si zpestří pohyb po centru nevšední kratochvílí. Na ulici jsme potkali i elektrickou motorku v barvách re.voltu, v době testu ale nebyla volná.

Srovnání ale ukázalo ještě něco. Carsharing jako takový je zajímavá alternativa k městské dopravě. Cenově leží mezi MHD a Uberem. Má ale zásadní problém. Aut ještě není tolik, aby byla dostupná vždy. Logicky neznamená, že když dojedete vozem do cíle, budete moci třeba za dvě hodiny zase odjet. Pak je vždy dobré myslet na jiné záložní způsoby dopravy.

Více o průběhu našeho testu včetně ukázek z aplikací najdete v komentované galerii.