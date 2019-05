V tuzemsku je zásadní nedostatek parkovacích míst pro obytné vozy, vysvětluje v rozhovoru Klára Hájek Velinská.

Obytný vůz, přívěs nebo vestavbu? Každý typ karavanu nabízí jiné možnosti. Jak se v nich vyznat radí v rozhovoru Klára Hájek Velinská, zakladatelka webu pro karavanisty All4Camper. Jak podotýká, řada lidí propadne domovu na čtyřech kolech. Je to specifický životní styl. Má ale i svá rizika.

Jak bych měl začít s karavany?

Caravaning je v první řadě hodně specifický životní styl. Není pro každého, už jen proto, že nejde o právě levnou záležitost. Vždy doporučuji, aby si to člověk nejdřív vyzkoušel a obytný vůz nebo přívěs si půjčil. Odhalí tím několik důležitých věcí. Nejen, jestli jsou karavany pro něj nebo pro jeho rodinu vhodné, ale zjistí i to, jaké uspořádání obytného vozu mu vyhovuje. Jedna věc je totiž vidět na výstavě nějaký pěkný a stylový vůz, druhá je s ním pak každý den žít. To jsem si ověřila i na vlastní kůži, kdy jsme si takové auto půjčili s manželem a pak se ukázalo, že nám vůbec nevyhovuje. Po zápůjčce jsme pak ale už věděli, do čeho jít a čemu se vyhnout.

Kdy se mi už vyplatí si obytné auto nebo přívěs přímo koupit?

Pokud chcete vyrazit na cestu třeba jenom třikrát do roka, tak nikdy. Podle mě by měl majitel vyjet tak dvakrát za měsíc třeba na víkend a dvakrát třikrát do roka na 14 dní a to v zimě i v létě. Pak už záleží jen na tom, jestli preferuje zůstávat déle na jednom místě, nebo raději cestuje. Podle toho si vybere vestavbu, obytný přívěs nebo obytný vůz.

Jak poznám, které řešení je pro mě vhodné?

Je to jednoduché. Čím méně jezdíte, tím více se vám bude hodit obytný přívěs. Čím více jezdíte, tím více je pro vás vhodný obytný vůz. Ty velké jsou ideální hlavně pro rodiny s dětmi. Nebo si je lidé pořizují na důchod. Ostatně penzistů je mezi karavanisty hodně. Tací, kteří mají rádi pohodu a klidně zakotví na jednom místě na týden, dva i déle, si pak vyberou obytný přívěs. Vestavby do běžných aut, jako je třeba Volkswagen California, jsou vhodné spíš pro mladší bezdětné páry nebo rodiny s jedním dítětem. Důchodce v nich potkáte méně častěji a když už, tak jen takové, kteří si už prošli i velkým obytným vozem.

Na co by si měl člověk při pořízení karavanu dát pozor?

V první řadě tu je stále jeden velký problém, který trápí všechny po celé Evropě. A výrobci nevědí, co s tím dělat. Je to hmotnostní omezení do 3,5 tuny. Nebudu lhát, až devadesát procent obytných aut jezdí přetížených. Vozy, které se dnes prodávají, mají hodně výbavy. Takzvaná doložnost (kolik nákladu vůz pojme do celkové hmotnosti) je u nich potom malá. A vzhledem k tomu, že se do toho počítá i váha lidí, tak je to v momentě, kdy máte čtyřčlennou rodinu, docela problém. S tím bojujeme snad všichni. Do vozů se dávají odlehčené materiály a lidé při koupi například přemýšlí, zda si dopřejí třeba 60 kilogramů těžkou klimatizaci, protože pak budou muset oželet jiné věci.



Klára Hájek Velinská je nadšenou karavanistkou a provozuje web All4Camper přes tři roky.

Jsou kontroly na cestách přísné?

Dám příklad. Na cestě do Itálie, kam se jede přes Rakousko, je to opravdu zásadní problém. To lidé třeba vypustí vodu, protože Rakušáci jsou velmi přísní a vodou se ušetří třeba 100 kg. Pak ji zase v Itálii napustí, protože tam se na to tolik nedbá. Jsou země, kde se maximální povolená hmotnost aut tolik neřeší. Jde třeba o Polsko, Maďarsko, Slovensko…

Nevyřešilo by takový problém pořízení si řidičáku na nákladní auto a nákup těžšího obytného auta?

Takové obytné vozy jsou samozřejmě o něco dražší. Už hovoříme o ceně okolo dvou až tří milionů korun. Pak také musíte počítat s mýtnou jednotkou místo dálniční známky, ale pokud si pořídíte tak drahé auto, už by to pro vás neměl být zásadní problém. Totéž platí i o palivu. Horší je to s průjezdem. Na spoustu míst se kvůli omezení nedostanete. Těžké obytné vozy jsou také delší a tak můžete mít i problém s manévrováním. To vše je potřeba zvážit.

Když to tak poslouchám, není přece jenom jednodušší jet do hotelu?

Proboha, to opravu není! Když pojedete do hotelu, jste na jednom místě. Musíte zaplatit třeba letenku, pronájem auta a stejně nemáte tu svobodu. Nezažijete pocit volnosti a spojení s přírodou. Není přece nic hezčího než ráno vstát, udělat si kávu a být venku. To je to, co vám přinese nezapomenutelné chvíle. A mimo jiné: my, když přijedeme na nějaké místo a nevypadá, jak jsme si ho představovali, jednoduše se sebereme a jedeme o pár kilometrů dál. To je další svoboda, kterou u hotelu nenajdete.

No, já jsem zkusil kempování loni v létě. V pátek odpoledne v Rakousku byl docela problém najít volné místo pro obytný vůz a venku stát nešlo. To nebylo zas tak svobodné…

Existuje dost aplikací, které používáme. Asi ta nejlepší se jmenuje Park4Night. Je to apka, kam lidi přidávají místa, kde se dá stát. Jsou tam takzvané stellplatzy, tedy místa, která nejsou kempy, ale oficiálně se tam dá zastavit a máte k dispozici nějakou vybavenost, jako například WC nebo přípojku. A logicky jsou levnější než kempy. Aplikace se dá dokonce stáhnout i do offline režimu. Zapnete si ji a hned vám nabídne nejbližší místa v okolí. Další dobrou obdobnou aplikací, kterou doporučuji, je Campercontact.

Kam má člověk vyrazit, když by se nechtěl omezovat na kempy a raději by nocoval "nadivoko"?

Pokud chcete opravdu do přírody, jsou nejlepší Norsko, Estonsko, Švédsko nebo třeba Polsko. Opět to můžu zjednodušit: když jedete na jih, chcete asi moře nebo aktivní dovolenou a pak dopředu počítáte, že budete bydlet v kempech. Pokud hledáte více svobody a spojení s přírodou, najdete ji v severských zemích.

Jak je to v Česku?

Česká republika je velmi specifická země. U nás je forma "divokého" kempování bohužel zakázaná. Jenže tu navíc chybí ty stellplatzy. V tuhle chvíli je jich u nás šest nebo sedm. Řešíme to různě. Například vznikl projekt Bezkempu.cz, což je web a aplikace, kde vlastníci pozemků nabízejí možnost přespat nebo pobýt za poplatek. I tak ale 99 procent z nás jde i tou druhou neoficiální cestou. Obhlédneme si místo, jestli se na něj dá vjet, jestli nejde o soukromý pozemek, jestli někomu nepřekážíme a pak to prostě riskneme…

Vyznáte se v typech obytných vozů a přívěsů? Podívejte se do přiložené fotogalerie.