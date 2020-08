Na zhruba 900 stovkách míst budou dnes hlídky dopravní policie měřit rychlost silničních vozidel. Opravdu víte, co vás potká, pokud překročíte stanovený limit?

Měření rychlosti | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Speed marathon 2020 je oficiální název policejní akce, při které budou hlídky na tuzemských silnicích během pátku 14. srpna 2020 měřit rychlost vozidel. V podstatě je velmi pravděpodobné, že s nějakým tím radarem bude mít tu čest každý řidič. Pokud samozřejmě nepojede pouze za nejbližší roh do samoobsluhy na nákup.

Seznam 900 lokalit policie zveřejnila na internetových stránkách bezpecnecesty.cz. Místa, kde se bude měřit, určili policisté i na základě poznatků od veřejnosti. Kromě toho samozřejmě zůstávají v činnosti nejrůznější obecní průjezdové radary a další podobné pasti na řidiče.

V současné době je ovšem nepřiměřená rychlost nejčastějším a současně i nejtragičtějším důvodem dopravních nehod pouze v kategorii motocyklů.

Řidiči osobních automobilů podle oficiální policejní ročenky za rok 2019 nejčastěji bourají ze tří jiných příčin. 1) dostatečně se nevěnují řízení vozidla, 2) nedodržují bezpečnou vzdálenost a 3) špatně se otáčejí nebo couvají. Také nejčastější důvod smrtelných nehod je jiný: Přejetí do protisměru. To sice může souviset třeba s vysokou nájezdovou rychlostí do zatáčky, ale také to může znamenat nepozornost či něco jiného.

Co říká bodový systém?

Přistižení řidiče při překročení rychlosti podle současně platného bodového systému obvykle znamená dva tresty naráz. Někdy jich je dokonce ještě daleko více. Jednak totiž policista vyměří pokutu a jednak následuje zápis do bodového konta řidiče. Toto neplatí pouze v případě minimálního překročení rychlosti ( v obci do 5 kilometrů v hodině a mimo ni do 10 km/hod). Za to se uděluje jen pokuta a body nedávají.

Jakmile už vám naměří rychlost vyšší v obci o 6 - 19 kilometrů v hodině a mimo území měst a vesnic 11-29 kilometrů v hodině, pak už vaše konto zatíží dva body. Zde připojujeme jednu důležitou informaci. To, že vám budou přiděleny body, policie řidičům automaticky nesděluje. Pokud tedy s přestupkem souhlasíte, je třeba se raději ujistit, o kolik rychleji jste v daný okamžik jeli, abyste hned věděli, jak se vaše řidičské konto změní. Budete mít tedy například čas na to, abyste absolvovali kurz bezpečné jízdy s odpočtem bodů.

Tři body přibudou v okamžiku, že budete přistiženi v obci při tempu vyšším o 20-39 kilometrů v hodině vyšším než je zde povoleno a jinde o 30 - 49 kilometrů v hodině. Kromě pokuty 2500 Kč pak získáte nad sebou také hrozbu Damoklova meče. Tento přestupek už je totiž v kategorii "dvakrát" a dost. Jestliže vás totiž při stejném porušení limitů během jediného roku dvakrát, pak automaticky přijdete o řidičské oprávnění. K jeho opětovnému získání je už zapotřebí třeba psychologický posudek, což je fakticky čtvrtý trest.

Ztráta "papírů" následuje automaticky poté, co vám prokážou překročení rychlosti v obci o čtyřicet kilometrů v hodině více a za cedulemi ohraničujícími města a vesnice 50 a více.