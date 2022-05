Jak ušetřit za palivo?

Hodně řidičů vyráží na cesty každý den a není tedy divu, že měsíčně utrácejí tisíce za palivo. Výdaje za palivo častokrát překračují útratu za nájem nebo jídlo a vzhledem k současné situaci, kdy cena ropy stoupá každý den, je nutné hledat řešení.

Vyberte si úsporné auto. | Foto: CarVertical

Automobilový odborník Matas Buzelis ze společnosti carVertical, která se zaměřuje na dohledávání informací o vozidlech, doporučuje dodržovat několik snadných kroků, abyste snížili výdaje za palivo. 1. Jezděte plynule Prudké zrychlování a brždění zvyšuje spotřebu. Vědecký výzkum prokázal, že agresivní způsob jízdy může zvýšit spotřebu paliva o 40 %. Odnaučení se prudkému zrychlování a brždění je tedy snadný způsob, jak spotřebu snížit. Agresivní jízdou ušetříte mnohdy pouhou minutu či dvě, což za vyšší útratu za palivo rozhodně nestojí. Pomalejší jízda kromě toho pomáhá prodloužit životnost motoru, pneumatik a tlumičů. 2. Dopřejte si občas jízdu bez klimatizace Systémy řízení klimatizace používané v moderních autech častokrát nechávají klimatizaci běžet po celou dobu jízdy. Výkonný kompresor klimatizační jednotky zvyšuje spotřebu paliva až o 30 %. Výhody klimatizace jsou nejpatrnější zejména v létě nebo za deštivých podzimních dnů, protože ochlazuje a zároveň vysouší vzduch. Pokud však chcete výrazně ušetřit za palivo, používejte klimatizaci s rozmyslem. 3. Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách Každá automobilka doporučuje pro jednotlivé modely optimální tlak v pneumatikách, abyste dosáhli ideálního poměru výkonu, pohodlí, bezpečí a spotřeby paliva. Protože nízký tlak v pneumatikách zvyšuje valivý odpor, motor spotřebovává více paliva, aby udržel rychlost. Proto je dobré tlak v pneumatikách kontrolovat pravidelně (alespoň jednou měsíčně). Podle studií dochází při snížení tlaku v pneumatikách o 1 % ke zvýšení spotřeby paliva o 0,3 %. Odborníci z carVertical však varují i před přefukováním pneumatik, jelikož vyšší tlak v konečném důsledku vede k nerovnoměrnému a předčasnému opotřebování. 4. Jezděte nalehko Spotřeba paliva stoupá také s hmotností vozidla, protože rozpohybovat těžší auto vyžaduje více výkonu. Automobiloví odborníci se proto například zbavují náhradních pneumatik a místo ocelových ráfků dávají přednost hliníku nebo plastu. Vaše auto není skladiště. Odstraněním přebytečných věcí a zátěže můžete jezdit hospodárněji a hlavně získáte více prostoru a lepší kontrolu nad jízdními vlastnostmi vozidla. 5. Vyhněte se dopravním zácpám Řidiči by se měli vyhýbat dopravním zácpám při každé příležitosti. Neustálé zastavování a rozjíždění působí nepříznivě na motor, tlumiče a převodovku. Většina z vás určitě ví, že jízda ve městě je obecně považována za neekonomickou právě kvůli častému popojíždění kvůli špatné dopravní situaci. Proto byste si měli raději vybírat trasy s menším provozem. Jízdou mimo dopravní špičku ušetříte spoustu peněz za palivo. Ve většině měst a obcí je nejhustší provoz ráno mezi sedmou a devátou hodinou a odpoledne od 16:00 do 19:00. 6. Naplánujte si trasu předem Dalším důvodem pro vyšší spotřebu na krátké vzdálenosti je fakt, že motory spotřebovávají podstatně více paliva, pokud nejsou zahřáté. Stejně jako byste se měli zahřát před cvičením, abyste se vyhnuli zranění, je motor náchylný na poškození, pokud je vystavený nadměrné zátěži za studena. Je-li to možné, snažte se vyřídit vše potřebné najednou namísto častého popojíždění během dne. Tip: Při jízdě mimo město používejte tempomat, který zamezuje nadměrnému zrychlování a brždění, čímž snižuje spotřebu. 7. Vyberte si úsporné auto Pro snížení spotřeby paliva je mnohdy nejjednodušší vybrat si méně žíznivé auto. Těžká SUV a výkonné sedany vyšší třídy nebudou tak úsporné jako skromný kompaktní rodinný model. Pokud se pohybujete hlavně po městě, můžete sáhnout prakticky po jakémkoliv modelu s dostatečným zavazadlovým prostorem a místem pro cestující. Vyhledávač celé historie vozidla carVertical radí všem případným zájemcům o koupi automobilu, aby si před koupí zkontrolovali stav vozidla. Bezproblémová historie vozidla častokrát hovoří za vše a pomáhá vám šetřit palivo a omezovat další výdaje spojené s vlastnictvím vozidla. 8. Pečujte o své auto každý den Řidiči mnohdy přehlížejí skutečnost, že pro nízkou spotřebu paliva je zásadní výborný stav vozidla. Zásadní roli zde hraje stav motoru, tlumičů a elektrických systémů. Nepříjemné překvapení v podobě mnohonásobně vyšší spotřeby paliva může mít na svědomí například senzor kyslíku. Proto byste měli vždy dodržovat doporučené intervaly údržby. Bez ohledu na ceny ropy vám může nižší spotřeba paliva ušetřit mnoho starostí. Abyste ušetřili za výdaje spojené s provozem auta, častokrát stačí drobná změna návyků – ať už při řízení nebo pokud jde o údržbu. Pramen: CarVertical