Mnoho lidí rádo jezdí čistým autem a mnoho lidí si zakládá i na čistém interiéru. Jen málokdo ale může říci, že jezdí také s perfektně čistým motorovým prostorem. Samozřejmě, prostor pod kapotou není tolik vidět jako exteriér či interiér, nicméně o to větší parádu lze s čistým motorem nadělat.

Motorový prostor po čištění a před čištěním. | Foto: Youtube / ChrisFix

Jak dokonale vyčistit motorový prostor, o tom pojednává nové video na kanálu Chris Fix. Jednoduchou angličtinou je zde perfektně, krok po kroku vysvětleno, jak zapracovat na motoru tak, aby se z něj dalo jíst.

Celý proces se dělí na pět základních fází:

1. Příprava

Může se to zdát jako banalita, ale je dobré si předem připravit všechno, co budeme k čištění potřebovat. To zahrnuje kartáče a štětce nejrůznějších velikostí, vysavač, útěrky s mikrovláknem, ubrousky, vosk ve spreji, sprej na plasty, mýdlovou vodu ve spreji a v případě potřeby i korekční tužky.

Vzhledem k tomu, že budeme motorový prostor namáčet, je třeba odpojit baterku, nebo jí rovnou celou vyndat. Nakonec se ještě musíme přesvědčit, že jsou všechny konektory v motorovém prostoru pořádně zasunuty, že není povylezlá olejová měrka a že jsou utažena všechna víčka pro chladicí kapalinu, kapalinu servořízení a brzdovku.

2. Suché čištění

Ještě předtím, než se vůbec dostaneme k namáčení čehokoliv, je vhodné vyčistit hrubé nečistoty nasucho. Ideální je vzít vysavač a štětcem uvolňovat nečistoty, které následně vysajeme. Značnou část nečistot na motoru totiž tvoří pouze prach a další volné částečky. Na kovové součásti na motoru můžeme potom vzít ocelový kartáček.

3. Mokré čištění

Zde přichází část, před kterou mnoho lidí znervózní. Stříkání vody do motorového prostoru vypadá hrozivě, ale pokud použijeme vodu s nízkým tlakem a překryjeme igelitem místa, která nechceme příliš namočit, není se čeho bát. Jakmile vše namočíme, přichází čas na mýdlovou vodu a ubrousky. Je to spousta práce, ale stojí to za to. Ze samotného motoru můžeme pro lepší přístup odstranit třeba airbox a další součásti. Na vyčištění nepřístupných míst musí přijít na řadu kartáček.

4. Vysušení

Po mokrém čištění zůstane logicky mokrý motorový prostor, ale ne na dlouho. Zde je nutné vzít do ruky mikrovlákno a pořádně vyčistit všechny povrchy, ale i nepřístupná místa. Pokud voda někde stojí, můžeme jí vysát vysavačem.

5. Detaily

Motor je kompletně čistý, přišel čas na jeho zvelebení. Je-li filc pod kapotou vybledlý nebo flekatý, můžeme ho stříknout barvou na textilie. Následně vezmeme vosk a nasvoskujeme všechny lakované povrchy karoserie, které se pod kapotou nachází. Prakticky totéž provedeme i s plasty, které naimpregnujeme prostředkem na plasty a gumu, založeném na vodní bázi. Rozhodně však nepoužíváme žádné oleje ani produkty na oleji založené. Jakmile jsou všechny plasty naimpregnovány, utřeme je po pár minutách suchou útěrkou a v tu chvíli jsme prakticky hotoví.

K finálnímu doteku mohou posloužit korekční tužky, kterými opravíme rez, odřený lak nebo zašlé barevné nápisy na víčkách.