Přichází doba výletů a dovolených, o které nechceme ochudit ani své čtyřnohé kamarády. Jak zařídit, aby pro ně bylo cestování autem bezpečné a příjemné? Deka na zadní sedačce rozhodně nestačí.

Cestování se psem | Foto: Toyota

I psí pasažér musí v autě dodržovat bezpečnostní opatření, respektive dodržovat je za něj musíte vy. Pokud by pouze seděl na sedadle, změní se v případě nehody v metrákový projektil, který může vážně ublížit nejen sobě, ale i zbytku posádky. V zákoně není psáno, jak konkrétně máte psa v kabině auta usadit či zabezpečit, dozvíte se tam pouze, že “řidič je povinen zajistit bezpečnost přepravované osoby nebo zvířete a bezpečnou přepravu nákladu.” Je na vás, jak to uděláte, a možností je několik.

Malého psa je nejjednodušší umístit do přepravky, kterou dáte do kufru či připoutáte na sedadlo. Schránka samozřejmě musí být dost velká, dobře větraná, zkrátka pohodlná a odpovídající potřebám svého obyvatele.

Hodně velkému psu bude naopak nejlépe v prostorném kufru (samozřejmě pokud je kufr propojen s kabinou, takže v sedanu nikoliv). V takovém případě je ideální nechat si namontovat speciální mříž, která odděluje zavazadlový prostor od zbytku vozu. „Montáž mříže u autorizovaného partnera zabere jen pár minut a její kotvicí body zůstávají namontované, takže ji můžete kdykoli snadno vyndat a zase nasadit podle potřeby,” vysvětluje Daniel Němec, produktový specialista z českého zastoupení značky Toyota. „Mříž pak můžete obalit dekou, aby v případě nehody nedošlo ke zranění vašeho psa. Jakmile psa naložíte, je nutné zajistit nejen jeho speciálním postrojem, ale také ostatní převážené předměty tak, aby mu nemohly ublížit.” V kufru se společně s ním nesmí povalovat žádné drobné předměty a ty velké upevněte sítí nebo gumicukem.

Cestujete-li se psem, nebo dokonce s vícero psy často, zvažte zakázkovou výrobu přepravního boxu přímo na míru do svého auta.

Pokud jste z nějakého důvodu vyřadili přepravku i zavazadlový prostor, nezbývá než posadit psa na sedačku. Lidským bezpečnostním pásem ho samozřejmě nepřipoutáte, ale v chovatelských potřebách seženete speciální postroj, který se upevňuje do zádržného systému auta, obvykle do zámku bezpečnostního pásu. Zadní sedačky jsou určitě lepší volbou, neboť se vyhnete situaci, kdy se vám chlupatý spolujezdec bude plést do řízení. Jestliže se přesto rozhodnete převážet psa na přední sedačce, vždy deaktivujte airbag spolujezdce, protože by zvířeti mohl ublížit.

Bezpečností to nekončí

Stejně důležitá jako bezpečnost je otázka stresu a duševní nepohody. Cestování představuje pro psa velkou zátěž, zejména pokud je mu vystaven jen výjimečně. „V prvé řadě musí být pes na cestování autem zvyklý,” upozorňuje Zuzana Daušová, zakladatelka organizace Helppes, která se výchově a výcviku psů věnuje desítky let. „Není možné se vydat na dlouhou cestu se psem, který zná pouze krátkodobou jízdu.” Když už jste na cestě, může pak být její podoba dost individuální. „Obecně se dá říct, že ideální je zastavit každé dvě až tři hodiny, dát psovi napít a projít se s ním,” říká Zuzana Daušová. „Nicméně pes, který je zvyklý na dlouhé trasy a bere auto jako svůj druhý domov, vydrží klidně bez zastavení i pět až šest hodin. V takovém případě jen musí mít v autě přístup k čerstvé pitné vodě, zejména v letních dnech.”

Bohužel, existují psi, kteří budou jízdu v autě vždycky hůře snášet i přes všechny vaše snahy. Některým z nich se – podobně jako lidem – dělá za jízdy nevolno a ti pak začínají slintat, už když se k autu přibližují. Můžete jim pomoci uklidňujícími prostředky, ale nikdy ne medikací, která je určena pro lidi. V těchto případech se poraďte s veterinářem, který vám doporučí správný přípravek.

Až budete na cestě, nezapomeňte, že zejména v létě se kabina auta může během chvilky proměnit v pekelnou výheň. I kdybyste se měli vzdálit jen na pár minut, třeba kvůli placení na benzínce, nenechávejte psa samotného v zavřeném autě. „Nikdy nevíte, co se může přihodit,” varuje Zuzana Daušová. „Z pěti minut je půlhodina nebo hodina a to pro psa může mít fatální následky. Můžete ho nechat v autě chvíli samotného pouze v případě, že máte v autě nainstalovaný například nezávislý solární větrací systém nebo necháte otevřený kufr auta se zamčenou přepravkou.” Nastudujte si také legislativu sousedních států. Kupříkladu v Rakousku nesmíte nechat psa v autě samotného ani na chviličku, dokonce ani v případě, že je auto vybaveno uvedeným zabezpečením.