Reprezentativní průzkum provedení pro Raiffeisen-Leasing přináší odpovědi na některé palčivé otázky automobilové budoucnosti.

Nejžádanější Škodou byla a je Octavia | Foto: Škoda-Auto

V České republice je průměrné stáří zde registrovaných osobních vozů přes patnáct let. Přesto většina lidí s takto starými automobily jezdit nechce. Ukázal to průzkum, který si zadala společnost Raiffeisen Leasing, a při kterém reprezentativní skupina 550 aktivních českých řidičů odpovídala na zadané otázky.

Z výsledků vyplynulo, že dva z pěti řidičů očekávají, že jim nově pořízený vůz vydrží pět až deset let. Třetina pak předpokládá, že jím bude jezdit, dokud nedoslouží. K tomu se častěji hlásí ženy (38,7 %) než muži (25,9 %).

Z věkových skupin výrazněji vybočuje jen nejmladší skupina řidičů do 26 let. 8 % z nich uvedlo, že by si pořídili vůz maximálně na dva roky, v průměru se k takovému očekávání doznalo jen 3,5 % řidičů.

„Data v podstatě potvrzují, že dnes zákazníci nevybírají vůz s představou, že ho do dvou let vymění za modernější. Řidiči nyní upřednostňují takové řešení, které jim bude spolehlivě fungovat v horizontu pěti a více let,“ hodnotí trend Jaroslav Kumbera. Tomu podle něj odpovídají i současné možnosti financování. Více než polovina českých řidičů totiž musela kvůli pořízení svého stávajícího vozu sáhnout na úspory. V průzkumu pro Raiffeisen - Leasing to uvedlo 58 % respondentů.

Průzkum se zaměřil také na poměrně vzdálenou budoucnost. 56 % respondentů předpokládá, že za dvacet let budeme autem jezdit stejně často jako dosud. Jen 25 % lidí očekává, že cestování autem bude nutné omezit, ať už v důsledku rostoucích cen a nižší finanční dostupnosti (13,3 %), nebo v důsledku toho, že se na trhu objeví nové, ekologičtější a cenově dostupné alternativy k jízdě autem (10,5 %).

Na druhou stranu jen necelých 5 % předpokládá, že do dvaceti let důraz na ekologii opadne a auty budeme jezdit ještě více než dnes.