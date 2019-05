Konec výhod se týká hybridních aut, jejichž emise přesahují 50 gramů CO2 na ujetý kilometr.

V Praze kromě elektromobilů zaparkují zdarma už jen hybridy do zásuvky. | Foto: Výrobci

Pokud jste si chtěli koupit hybridní automobil i proto, že s ním budete moci parkovat v Praze v podstatě zdarma (za 100 Kč na rok ve všech městských částech), zapomeňte. Dnes je totiž poslední možnost zaregistrovat si svou značku na magistrátu a využít tuto výhodu. Kdo to stihne, může si užít prodloužení ještě tři roky po sobě a pak už má utrum.

Od zítra platí přísnější pravidla pro udělování oprávnění. Původní omezení pouze na výkon spalovacího motoru do 135 kW bylo totiž podle města příliš benevolentní. Do výběru privilegovaných aut se vešly i auta, které mohou mít spotřebu a emise vyšší než řada jiných vozů s běžnými spalovacími motory. Podle radních to nebylo fér, navíc vydávání povolení zatěžovalo administrativní pracovníky.

Od 1. května se tak už žádná další povolení vydávat nebudou. Místo toho si mohou majitelé elektromobilů, vozů na vodík nebo hybridů s emisemi do 50 g C0 2 na kilometr zdarma zažádat o speciální registrační značku, ze které bude patrné, že jde o „zelený vůz“.

Omezení právě na 50 g emisí znamená, že se do výběru už nedostane žádný mild-hybridní automobil. Výhoda se tak bude týkat kromě čistě elektrických aut jen hrstky plug-in hybridních vozů, které těží z větší kapacity baterií, delšího dojezdu čistě na proud a tím i nízké kombinované spotřeby. Realita ale může být jiná, například pokud majitel zanedbává nabíjení.

