Parkovací dům Jana Gayera je postaven v centru Hradce Králové a ceny jsou zde více než příznivé

Nový parkovací dům v Hradci Králové | Foto: Radek Pecák

Vjíždí se sem skrze historickou bránu bývalých kasáren. To ale není jediná zvláštnost v porovnání s parkovacími domy, které stojí na různých místech Česka. Zatímco i před objekty, které byly postaveny v poslední době jsou obvykle umístěny značky zakazující vjezd aut s pohonem na CNG nebo LPG, zde chybí. Řidič je informován pouze o tom, že je sem zakázáno vjíždět s autem vyšším než 210 centimetrů a hmotností nad půl třetí tuny. A samozřejmě také s přívěsným vozíkem. To, jak to vypadá uvnitř, si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

"O parkování v Hradci Králové se staráme již od roku 2007 a máme tak v tomto směru nepochybně dost zkušeností," vysvětluje výkonný ředitel společnosti Integrovaný systém parkování Hradec Králové Jiří Holubec. "Proto jsme se snažili vybudovat objekt, který bude plnit všechny funkce, který motoristé v 21. století potřebují a očekávají," tvrdí.

To, že se jim to povedlo a objekt otevřený v minulém roce je v České republice naprostou špičkou, potvrzuje i Petr Horský, předseda rady České parkovací asociace. Ta se dlouhodobě zabývá trendy a hodnocením jednotlivých počinů subjektů poskytujících parkovací služby.

"Byli jsme si například vědomi, že ženy řidičky vyžadují širší nájezdové rampy, byť to znamená, že se v důsledku toho přijde o nějaká ta místa pro stání," uvádí konkrétní příklad. Ty jsou tu opravdu velkorysé, jak jsem se mohl osobně přesvědčit. Přijel jsem sice v nové generaci Opelu Corsa, ale i kdybych tudy projížděl s největším dostupným typem vozu kategorie SUV a stejný jel po rampě v protisměru, neměl bych nejmenší problém se s ním minout.

Na rozdíl od mnoha jiných parkovišť, kde jsou protisměry od sebe odděleny různými obrubníky, o které lze snadno odřít disky kol, zde je prostředek zcela volný.

Parkovací stání mají šířku 2,50 metru. "Chápu, že v době rozmachu velkých SUV a celkově širších vozů to není úplně mnoho, ale byli jsme limitováni několika faktory. Jednak rozmístěním podpěrných sloupů a pak také tím, že oproti původnímu záměru jsme objekt museli kvůli archeologickým nálezům zmenšit přibližně o 40 míst na celkových 284," zdůvodňuje Jiří Holubec.

Lze také dobít

Nezapomnělo se ale třeba ani na odvodňovací kanály. Tudíž, když zaparkujete s autem, na které se v zimě po cestě nachytala vrstva sněhu a po několika hodinách se k němu vracíte, nemusíte se brodit hlubokými kalužemi vody z roztáté břečky, jak to jinde často bývá.

Samotné sloupy podpírající stropy zde nezužují parkovací místa u nich tak mnoho, jako jinde. Jednak jsou orientována podélně s parkovací zónou a jednak jsou poměrně úzké. Jen by ještě jejich hrany mohly být pro jistotu opatřeny nějakou měkčí vrstvou.

Pro zaparkování aut s "plynovými" pohony slouží přízemí, do vyšších pater se s nimi ani zde už jezdit nesmí. V přízemí jsem také objevil čtyři vyhrazená stání pro dobíjení elektromobilů. Lze to výkonem 22 kW a dobíjení se aktivuje jednoduše přiložením parkovacího lístku. Zaplatí se při odjezdu současně s parkovným. A cena je opravdu velmi slušná - jedna kilowatthodina je zpoplatněna sumou 5 Kč.

Skutečně jen v málokterém parkovacím domě v Česku máte možnost využít WC. Odemknete si ho také přiložením kódu z parkovacího lístku a v době mé návštěvy byla pánská část vzorně čistá. K dispozici byla dokonce i slušná zásoba papírových ručníků.

A nejlepší zpráva nakonec. První a druhá hodina parkování zde stojí po deseti korunách a každá další už jen dvě. Pokud potřebujete v Hradci Králové auto bezpečně zaparkovat (všechna parkovací stání jsou pod neustálým dohledem kamer) přes noc, bude vás noční tarif od 18 hodin večera do ranních šesti stát pouze dvacetikorunu. "V Hradci Králové razíme zásadu, že chceme pokud možno parkující auta stáhnout do specializovaných objektů. Proto tu musí být parkovné levnější než na ulici," vysvětluje Jiří Holubec.

Platit se dá jak mincemi, tak i platební kartou, případně pomocí SMS odeslané z mobilního telefonu nebo s využitím dvou typů aplikací.