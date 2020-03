Půldruhého roku platí v České republice povinnost řidičů vytvářet na komunikacích záchranářskou uličku podle nových pravidel. V krizových situacích, jako je ta současná, kdy na schopnostech záchranářů záleží ještě mnohem více než jindy, by nepochybně uvítali navrhované změny.

Řidiči jsou příliš daleko od kraje komunikace | Foto: Jiří Patera

"Napadlo mě to před pár dny, při jízdě po jedné z nejbebezpečnějších českých silnic, kterou je spojnice Prahy s Chomutovem s číslem 7. Opět jsem musel zastavit v zácpě" uvádí Jiří Patera, odborník na bezpečnost dopravy a školitel bezpečné jízdy při kurzech na Polygonu Most. "Jde o to, že současná legislativa nenařizuje řidičům, jak přesně se při zastavování na konci zácpy na silnici mají chovat," říká.

Obvyklou praxí v současnosti je podle něho to, že řidiči sice rozsvítí varovná světla a zastaví na konci kolony, avšak minimálně část z nich nezajede dostatečně k okraji vozovky. Navíc si mezi sebou nenechají téměř žádné rozestupy," vysvětluje Patera. Velkým problémem je to podle něho zejména na běžných silnicích, tedy těch, které mají pro každý jízdní směr jen jeden pruh.

"V případě, že v protisměru ještě normálně jezdí auta a v jednom směru stojící kolonu dojede vozidlo integrovaného záchranného systému, dost často uvízne na místě, neboť u středové čáry stojící auta jsou pro něj nepřekonatelnou překážkou. I když pak řidiči mají snahu couvnout a vytvořit tak prostor, dost často nemají kam," vysvětluje. Proto by se podle něho mělo v legislativě specifikovat, jak velká by po zastavení měla být vzdálenost od vozidla stojícího vpředu a také to, jak blízko u svodidel či u krajnice je třeba stát.

Dalším vhodným opatřením by podle něho bylo vyznačení zakázaných zón pro stání před sjezdy z dálnic, nájezdy na ně i u křižovatek. "Teď se může velmi snadno stát, že například sanitka, která veze zraněné z nehody na dálnici, nemůže vyjet vhodným sjezdem, protože ho zablokovaly hustě za sebou stojící kamióny," uvádí příklad. To lze jednoduše a součěsně i poměrně levně vyřešit pomocí žlutého šrafování na takovýchto místech. Stejné vodorovné dopravní značení je již v současnoti poměrně běžné v řadě měst například na křižovatkách nebo u výjezdů ze zastávek městské hromadné dopravy.

Své návrhy již Patera konzultoval například s generálem Zadinou z Integrovaného záchranného systému i s vrcholnými představiteli dopravní policie, ale zatím k jejich zavedení nedošlo.

"Pokud by se to dostalo do praxe, skutečně by nám to v mnohém ulehčilo situaci," uvedl pro Automix.cz a Deník dlouholetý přílsušník záchranných jednotek. "Nyní sice máme o něco méně klasických zásahů jako jsou třeba autonehody, ale zase je mnohem více urgentních převozů materiálu a dalších cest," sdělil.