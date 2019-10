Projeli jsme silnici mezi Špindlerovým Mlýnem a Vrchlabím. Povrch má překvapivě kvalitní, ale pokud vám hrozí střet, nemáte téměř šanci uniknout.

Silnice má táhlé zatáčky, ve kterých lze pohodlně udržovat vysokou rychlost. | Foto: Jan Markovič

Smrtelná nehoda, která se odehrála v sobotu 21. září na silnici mezi Vrchlabím a Špindlerovým Mlýnem, je aktuálně nejsledovanější tragédií v Česku. Řidič Fordu Mustang v zatáčce vyjel do protisměru, kde se střetl se Škodou Rapid. Tu řídil devětačtyřicetiletý generál Milan Jakubů, který zemřel. Policie bude čekat zhruba dva měsíce na znalecké posudky. My jsme dva týdny po nehodě místem projížděli a tak jsme se chtěli na vlastní oči přesvědčit, jak místo srážky vypadá.

Silnice měří zhruba 10 kilometrů. Má dobrý povrch bez výmolů, jen tu a tam narazíte na zalepená místa. Pruhy jsou dobře značené a snadno viditelné, zatáčky táhlejší, takže se dá pohodlně a prakticky ve všech udržovat povolených 90 km/h. Je ale cítit, že povrch není úplně rovný. Silnice trochu houpe, ale nejde o nic zásadního.

„Není to nebezpečný úsek. Nepamatuji se, že bychom na něm někdy řešili nehodu s takovými následky,“ řekl Deníku.cz Lukáš Vincenc z Trutnovské policie.

Pokud jedete z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna, najdete místo nehody v předposlední zatáčce před vjezdem do města. Ještě týden po nehodě jsou na asfaltu patrné čáry, kterými si policisté vyznačili dráhu Fordu Mustang. Ten zhruba v polovině zatáčky vyjel do protisměru. Podle pruhů se dá odhadnout, že jeho řidič ani nedostal přetáčivý nebo nedotáčivý smyk. Jednoduše se nestáčel doprava, ale jel rovně.



Pruhy na silnici ukazují stopu Fordu Mustang, který v zatáčce vjel do protisměru. Střet je označen jako X.

Právě předposlední zatáčka patří na celém úseku bezproblémové silnice ke kritičtějším místům. Z jedné strany teče Labe, z druhé je vlhká skála, po níž stéká voda. Proti pádu do řeky jsou motoristé chránění prastarými kovovými lany usazenými do betonových patníků. Naopak na straně skály není vůbec nic. Svodidla byste tu hledali zbytečně, přitom níž směrem k Vrchlabí na některých úsecích jsou. Na straně Labe téměř chybí krajnice, u skály je.

Přesto byl náraz tak prudký, že mustang rapid odhodil směrem na skálu. Řidič Rapidu neměl vůbec šanci zareagovat, protože do zatáčky není vidět. Výhledu brání náletové dřeviny a křoví, které zarůstají břeh mezi patníky a Labem.

Místem, kde mustang vyjel ze svého pruhu, jsme několikrát projeli maximální povolenou rychlostí a naše testovací auto nemělo jediný problém s udržením stopy. Pohupování na vozovce nebylo výraznější než v jakémkoliv jiném místě úseku. Je ale fakt, že pokud se auto pohybovalo vysoko nad limitem, mohla i sebemenší nerovnost na asfaltu rozhodit jeho dráhu. Zejména, pokud jde o mustang, tedy auto americké provenience, které je známé tím, že má raději dlouhé rovinky než klikaté okresky.

Osudná zatáčka navazuje na předešlou, společně tvoří lákavé „esíčko“, do kterého je pro porci adrenalinu očividně nutné jet vysokou rychlostí. To podporuje teorii, že řidič mustangu jel delší čas vysoko nad limitem a na hraně toho, co jeho vůz zvládne. Každopádně silnice mezi Vrchlabím a Špindlem je příjemná na jízdu v rámci oficiálního limitu, pokud se ale řidič dostane do potíží, najde na ní málo míst, kde je možné uniknout. To nabízí například zatáčky blíže Vrchlabí, v jejichž krajích se nachází větší plochy vhodné třeba i ke krátkodobému zastavení.

Podívejte se do přiložené fotogalerie, kde najdete snímky z inkriminované silnice včetně popisu místa nehody. Z naší krátké reportáže rozhodně není vhodné dělat jakékoliv záběry. O vině rozhodně až soud na základě výpovědí a znaleckého posudku.