Trojúhelníky, které jsou součástí povinné výbavy auta, mohou mít problém se stabilitou.

Jeden z modelů na sobě nemá žádnou značku. | Foto: Rapex

Pokud jste obnovovali povinnou výbavu ve svém voze, nebo jste kupovali nový výstražný trojúhelník, zbystřete. Podle serveru Svolávačky.cz se z evropského trhu stahují nekvalitní trojúhelníky čínské provenience.

Jde o dva modely trojúhelníků. „První má na obalu značku Borgi a na výrobku samotném označení KL-D7. Hledejte také homologační značku E9 27R034054 a čárový kód 8592038101023,“ píše odborný server. Druhý model nemá žádné označení výrobce. Poznáte jen jen podle homologační značky E11 27R043555 a čárového kódu 8586017592353.

Ani jeden ze dvou výstražných trojúhelníků nevyhovuje evropskému standardu ECE27. Důvodem jsou problémy s větrem. „Stabilita těchto trojúhelníků je nedostatečná. Trojúhelník by se mohl snadno převrátit a přijíždějící vozidla by nebyla varována před přítomností překážky. Tím by se zvýšilo riziko nehod,“ píše se ve zprávě evropského informačního systému Rapex.

Proto nyní EU nařídila distributorům, aby trojúhelníky stáhli nejen z prodeje ale i od koncových zákazníků. Výstražný trojúhelník by proto mělo být možné vrátit. Pokud takový trojúhelník ve svém voze máte, obraťte se na obchodínka, píše web Svolávačky.cz.